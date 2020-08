MV-Corona-Gipfel berät über Zulassung von Tagestouristen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns ist am Dienstag zu einem weiteren Corona-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften zusammengekommen. Bei dem Treffen in Schwerin stehen erneut die Schutzvorkehrungen gegen die Pandemie auf dem Prüfstand. Nach dem weitgehend erfolgreichen Start in das neue Schuljahr werden Lockerungen insbesondere für den Tourismus erwartet.

Als einziges Bundesland lässt Mecklenburg-Vorpommern auswärtige Gäste noch nicht wieder zu individuellen Tagesreisen ins Land. Das soll sich mit dem Ende der Ferienzeit ändern. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte dafür plädiert, dass vom 1. September an auch Tagestouristen wieder uneingeschränkt ins Land kommen dürfen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte unmittelbar vor der erweiterten Kabinettsklausur die Bereitschaft dazu signalisiert. Ein weiteres Gesprächsthema ist die Maskenpflicht. Dafür zeichnen sich keine Änderungen ab./fp/DP/eas