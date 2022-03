MyHeritage, die weltweit führende Plattform für Familiengeschichte und DNA-Genealogie, und das Creative Reality™-Startup D-ID geben heute die Veröffentlichung von LiveStory bekannt, einer bahnbrechenden neuen Funktion, die fesselnde Videobiografien erstellt. LiveStory produziert automatisch ein animiertes Video eines Vorfahren, der seine Lebensgeschichte erzählt. Dabei werden Fotos und Details aus seinem Leben zu einer Erzählung zusammengefügt, die von einem sprechenden Porträt der Person erzählt wird.

LiveStory wird von einigen der fortschrittlichsten KI-Technologien, die heute verfügbar sind, angetrieben. Die Technologie für das sprechende Porträt wurde von MyHeritage von D-ID lizenziert, einem Unternehmen, das auf Video-Reenactment mit Deep Learning spezialisiert ist. MyHeritage hat die Technologie von D-ID erstmals in Deep Nostalgia™ integriert, um die Gesichter in historischen Fotos zu animieren. Deep Nostalgia™ wurde im Februar 2021 unter großem Beifall eingeführt und zu einer weltweiten Sensation. MyHeritage ist in über 30 Ländern die Nummer 1 in den App-Stores gewesen. Seit seiner Einführung sind fast 100 Millionen Animationen erstellt worden. Mit LiveStory führen MyHeritage und D-ID dieses Konzept weiter, indem sie Audio hinzufügen und eine fesselnde Erzählung der Lebensereignisse einer Person erstellen. Die Erzählung wird automatisch auf MyHeritage aus dem Stammbaum des Nutzers erstellt oder manuell eingegeben und mit Hilfe der Text-to-Speech-Technologie in eine qualitativ hochwertige Tonspur umgewandelt. Die hochmoderne Reenactment-Technologie animiert dann das Gesicht und den Mund der Person, indem sie eine realistische Lippensynchronisation erzeugt. Die Animation wird automatisch mit Fotos aus dem Stammbaum ergänzt oder hochgeladen und mit der Erzählung verknüpft. Das Ergebnis sind kurze und ansprechende Videos, die die Nutzer herunterladen, direkt mit Familie und Freunden teilen und in den sozialen Medien posten können.

Deep Nostalgia™ hat Millionen von Menschen mit der Animation der Gesichter geliebter Vorfahren in Erstaunen versetzt, sein Nachfolger LiveStory gibt nun den interessantesten Familiengeschichten auf eine bemerkenswerte neue Art und Weise eine Stimme. LiveStory ist vollständig anpassbar; die Erzählung, die Fotos und die Stimme können alle bearbeitet und in der Vorschau angesehen werden - bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. LiveStory unterstützt derzeit 31 Sprachen, Dutzende von Dialekten und Hunderte von Sprecherpersönlichkeiten sowie männliche und weibliche Sprachoptionen.

MyHeritage hat eine Richtlinie aufgestellt, um den Missbrauch der Technologie und die Erstellung von "deep fakes“ (Fälschungen) zu verhindern. LiveStory ist nur für Fotos von verstorbenen Personen gedacht, in der Regel die eigenen Vorfahren, und sollte niemals für Fotos von lebenden Personen ohne deren Zustimmung verwendet werden. Die Verwendung von Inhalten, die obszön, falsch oder beleidigend sind, ist ausdrücklich verboten.

Manche mögen die Funktion unheimlich finden, doch die ersten Reaktionen auf LiveStory sind hervorragend gewesen. Der bekannte Ahnenforscher James Tanner nannte die Funktion "atemberaubend" und "mehr als fabelhaft", nachdem er eine LiveStory seines Großvaters gesehen hat. Die Schriftstellerin, Autorin und renommierte Dozentin Lisa Alzo war zu Tränen gerührt, als sie eine LiveStory ihres verstorbenen Vaters gesehen hat: "Ich habe Ehrfurcht vor dieser Technologie. LiveStory gibt uns eine ganz neue Möglichkeit, Familiengeschichten zu erleben und weiterzugeben, die sowohl bei einem jüngeren als auch bei einem älteren Publikum Anklang finden wird, und ist besonders nützlich für die Erstellung von Videobiografien von Menschen, die, bevor Videos erfunden wurden, gelebt haben."

"LiveStory hebt das Geschichtenerzählen auf die nächste Stufe", sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. "Mit dieser neuesten viralen Funktion ist MyHeritage weiterhin führend in der Welt der Online-Familiengeschichte, sowohl was die Vision als auch die Innovation betrifft. Unser Einsatz von KI, um historischen Fotos neues Leben einzuhauchen, ist einzigartig und hilft Millionen von Menschen, eine neue emotionale Verbindung zu ihren Vorfahren und verstorbenen Angehörigen aufzubauen. In der Genealogie geht es darum, unsere Familiengeschichten zu erzählen und zu bewahren. Wir zeigen der Welt immer wieder, wie unterhaltsam und fesselnd Genealogie sein kann."

"Nach dem erstaunlichen Erfolg von Deep Nostalgia™ sind wir froh, erneut mit MyHeritage zusammenzuarbeiten, um ein weiteres atemberaubendes Erlebnis zu schaffen, das die Art und Weise, wie Menschen mit der Familiengeschichte interagieren, verändern wird", sagt Gil Perry, Mitbegründer und CEO von D-ID. "LiveStory nutzt KI-gestütztes Video-Reenactment, um den Geschichten unserer Vorfahren eine Stimme zu geben. Wir freuen uns über eine solch bewegende und inspirierende Anwendung unserer Technologie und unsere starke, fortlaufende Partnerschaft mit MyHeritage."

LiveStory ist eine Freemium-Funktion von MyHeritage, die auf dem Desktop, im mobilen Web und in der mobilen MyHeritage-App verfügbar ist. Nutzer können mehrere LiveStories kostenlos erstellen. Darüber hinaus ist für eine weitere Nutzung ein Abo erforderlich. LiveStories können ganz einfach mit Freunden und Familie auf Facebook, Twitter, WhatsApp und anderen sozialen Medien geteilt werden.

Über MyHeritage

MyHeritage ist die führende globale Plattform für die Erforschung der Familiengeschichte. Mit Milliarden von historischen Aufzeichnungen, Stammbaumprofilen und mit ausgefeilten Abgleichstechnologien, die über alle seine Ressourcen hinweg funktionieren, ermöglicht MyHeritage seinen Nutzern, ihre Vergangenheit zu entdecken und für die zukünftigen Generationen aufzubewahren. MyHeritage DNA ist mit 5,6 Millionen Kunden eine der größten DNA-Datenbanken der Welt. MyHeritage bietet den beliebtesten DNA-Test- und Familiengeschichtsdienst in Europa an. Seit 2020 verfügt MyHeritage über die weltweit fortschrittlichsten KI-Technologien zum Animieren, Reparieren, Verbessern und Kolorieren historischer Fotos. www.myheritage.de/

Über D-ID

D-ID ist ein in Tel Aviv ansässiges Creative Reality™-Startup, das sich auf patentierte Video-Reenactment-Technologie mit KI und Deep Learning spezialisiert hat. Die Produkte von D-ID reichen von der Animation von Fotos über hochwertige Videoproduktionen bis hin zur Schaffung viraler Nutzererlebnisse. Mit der Finanzierung durch Tier-1-VCs will D-ID den Zeitaufwand, die Mühen und die Kosten der Videoproduktion radikal verändern und die Erstellung von hochgradig personalisierten Medien mit Hilfe von KI ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Geschichte, E-Learning, Unternehmensschulung, Marketing, KI-Assistenten und Metaverse. Die Kernkompetenzen von D-ID im Bereich des menschlichen Gesichts und des Deep Learning ermöglichen es seinen Partnern, mit internationalen Kunden spannende und ansprechende Inhalte zu erstellen, die bisher unvorstellbar gewesen sind. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.d-id.com/.

