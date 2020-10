Na, Top-REIT mit 5,95 % Dividendenrendite, KGV 11 & 24 % FFO-Wachstum gesucht?

Bist du im Moment auf der Suche nach einer spannenden Dividendenaktie? Das Universum der Real Estate Investment Trusts, oder kurz REITs, könnte für dich eine interessante Anlaufstelle sein. Viele dieser Immobiliengesellschaften bieten attraktive, hohe Dividenden. Und das Beste: Verglichen mit den Kursen vor dem ersten Corona-Crash haben sich viele REITs noch nicht wieder erholt.

Das könnte für günstige Einstiegschancen sprechen und ein Top-REIT, über den man jetzt möglicherweise nachdenken sollte, ist der von Medical Properties. Warum, fragst du dich? Ganz einfach: Die aktuellen Quartalszahlen haben erneut die operative Stärke bewiesen. Außerdem ist die fundamentale Ausgangslage hier weiterhin sehr günstig und dividendenstark. Lass uns das jetzt etwas näher beleuchten.

Medical Properties: Der Blick ins Q3!

Ganz wesentlich für die fundamentale Bewertung und die Dividende werden dabei die aktuellen Quartalszahlen sein, die Medical Properties präsentiert hat. Eines vorweg: Das operative Wachstum dieses Top-REITs ist weiterhin das Ergebnis von Zukäufen gewesen. Medical Properties nutzt derzeit die Chance, um günstig weitere Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen dem eigenen Portfolio hinzuzufügen und damit Umsätze und Funds from Operations (FFO) zu erhöhen.

Dadurch kletterten die Umsätze im dritten Quartal um 46,5 % im Jahresvergleich auf 329,5 Mio. US-Dollar. Netto unterm Strich bleibt ein Ergebnis in Höhe von 131,1 Mio. US-Dollar übrig, was rund 46 % über dem Vorjahreswert von 89,8 Mio. US-Dollar liegt. Aber kommen wir jetzt ergebnisseitig zum Wesentlichen: Nämlich zu den Funds from Operations.

Medical Properties hat im dritten Quartal Funds from Operations in Höhe von 212,4 Mio. US-Dollar ausgewiesen, was im Jahresvergleich ebenfalls einer deutlichen Steigerung um 52,5 % im Jahresvergleich entspricht. Die jedoch in Teilen auf Verwässerungen zurückzuführen ist. Mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,41 US-Dollar zeigt sich jedoch, dass effektiv Mehrwerte für Investoren geschaffen werden. Das entspricht im Jahresvergleich einem Wachstum von knapp über 24 %. Ziemlich solide.

Die fundamentale Bewertung im Blick!

Medical Properties ist daher aktuell dabei, moderat zu wachsen, was durch Zukäufe finanziert wird. Das führt zwar zu leichten Verwässerungen. Unterm Strich zählt jedoch das Ergebnis jeder einzelnen Aktie und hier schafft es das Management, Mehrwerte zu generieren. Das sollten Foolishe Investoren beim Blick auf die fundamentale Ausgangslage stets im Hinterkopf behalten.

Diese ist nämlich ziemlich preiswert: Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 18,14 US-Dollar käme Medical Properties bei den zuletzt ausgewiesenen FFO je Aktie nämlich auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 11. Das ist preiswert. Gemessen an einer zuletzt ausgezahlten Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 5,95 %, was ebenfalls ziemlich hoch ist. Zumal das Ausschüttungsverhältnis mit 65,8 % gemessen an den Funds from Operations eher moderat ist.

Medical Properties ist daher eine eher günstige Dividendenaktie, die zugleich die eigene Quartalsdividende stets zumindest auf Vorjahresniveau hält. Sowie eigentlich auch die Dividende um ca. einen Cent pro Jahr im Durchschnitt anhebt. Für mich ist das, auch in Anbetracht der soliden Quartalszahlen, definitiv einen näheren Blick wert.

Top-REIT mit hoher Dividendenrendite? Medical Properties!

Der aggressive Wachstumskurs von Medical Properties mag daher auch einige Risiken besitzen. Für den Moment steht jedoch fest: Das Management des US-REITs zeigt, dass es weiß, was es tut. Es werden jedes Quartal Wachstumswerte für Investoren generiert, was auf erfolgreiche Investitionen schließen lässt.

Die fundamentale Ausgangslage ist preiswert, die Dividende hoch und zuverlässig und von den Funds from Operations gedeckt. Medical Properties könnte daher eine clevere Wahl für Foolishe Dividendenjäger sein.

The post Na, Top-REIT mit 5,95 % Dividendenrendite, KGV 11 & 24 % FFO-Wachstum gesucht? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

