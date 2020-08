Nach 4 Handelstagen wieder ein Schlusskurs unter 13000

Wie schon in den Vorwochen startete der Aktienmarkt solide in die neue Handelswoche und konnte das Plus vom Morgen erst einmal ausbauen. Doch bereits zum Mittag ließ diese Dynamik nach und der Trend der letzten Handelstage lastete auf dem DAX. Am Nachmittag fiel dann die 13.000er-Marke erneut und konnte zum Handelsschluss nicht mehr zurückerobert werden.

Roter Wochenstart im DAX

Es fehlten am Vormittag gänzlich die Impulse, um den DAX in der Range der Vorwoche in Richtung Vorwochenhochs zu bewegen. Beim vorbörslichen Hoch fand auch der XETRA-Handel sein zwischenzeitliches Top und prallte nahe der 13.150 Punkte erst einmal wieder ab.

Da sich an der Wall Street ebenfalls keine Kauflaune einstellte, gaben die Kurse vor Eröffnung der US-Börsen langsam aber stetig ab durchbrachen die 13.000er-Marke. Sie konnte noch einmal kurz zurückerobert werden, doch die zweite Verkaufswelle am Nachmittag war dann für den Schlusskurs im Minus verantwortlich. Hierbei liefen wir sehr knapp an der 12.900er-Marke vorbei, die jedoch gehalten hatte.

87 Punkte verlor der Index zum Handelsende und schloss damit nahtlos an die Bewegung der vergangenen 3 Handelstage an. Die 13.000 ist damit unterschritten und wird im Chartbild sozusagen von unten betrachtet:

Eine erhöhte Dynamik im Vergleich zu den letzten Handelstagen lässt den August damit wie folgt ausklingen:

Eröffnung 13.103,93PKT Tageshoch 13.148,19PKT Tagestief 12.923,76PKT Vortageskurs 13.033,20PKT

War dies schon ein Vorbote auf die Richtungsentscheidung, über die wir am Morgen mit unserem Händler sprachen?

Belastend erschien sicherlich auch auf den ersten Blick das niedrige Kurslevel bei Tesla und Apple. Hier muss man jedoch den Aktiensplit berücksichten, der nur optisch für das Minus von 75 bis 80 Prozent der Kurse verantwortlich ist. Per Saldo änderte sich an diesen Werten wenig, sie haben jedoch durch die Umstrukturierung im Dow Jones auch hier entsprechenden Einfluss auf die Börsen gehabt.

Immerhin zeigte der Kalendermonat August eine solide Performance von 6 Prozent Gewinn auf. Damit sind wir weiter in Richtung Allzeithoch gestiegen, auch wenn dieses im Vergleich zum S&P500 oder dem Nasdaq noch ein Stück entfernt ist.

Welche Aktien spielten im DAX eine bewegende Rolle?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Bei den Gewinnern gab es keinen Ausreißer. BMW profitierte von einer Meldung zur Nachhaltigkeitsentwicklung in der Produktliste. Zukünftig werden große Verbrennermotoren aus dem Programm gestrichen. Es bedarf also keiner teuren Anpassung an die neue EU-Abgasnorm zum Jahreswechsel. Betroffen sind die V12-Top-Benziner mit 585 PS und der Top-Diesel 50d mit rund 400 PS, wie heute die Zeitschrift "Automobilwoche" berichtete. Dies honorierten Anleger entsprechend entgegen dem Gesamtmarkt.

Auf der Flop-Seite stand die Deutsche Bank ganz oben. Nach dem Wirecard-Skandal sind hier noch rund 70 Millionen Euro an Darlehen nicht bedient. Da Wirecard heute noch einmal zweistellige Kursverluste aufwies und das Unternehmen wenig liquide Mittel hat, machen sich Anleger Sorgen um die Rückzahlung. Zwar sollen hier gewisse Teile oder Technologien im Kaufinteresse stehen, doch ob und wie sich dies eingliedern lässt, ist bisher nicht skizziert. Diese Unsicherheit nutzten Anleger als heutiges Verkaufsargument bei den Aktien.

Alle weiteren Werte aus der Top & Flop-Liste zeigt das Ranking entsprechend als Tabelle auf:

Wie stellt sich das mittelfristige DAX-Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Wir notieren nach dem dritten roten Tag im DAX nun näher an der Aufwärtstrendlinie, berühren Sie jedoch noch nicht:

Die Situation spitzt sich dennoch zu, wenn zum Start des neuen Monats hier kein Kaufimpuls eintritt. Wie sich dazu die Lage gestaltet und welche Impulse aus de Vorbörse zu sehen sind, berichten wir gerne gegen 9.00 Uhr am Dienstag wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Einen angenehmen Ausklang der Börsenwoche wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

