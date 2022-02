Kosten und fachliches Know-how sind nach wie vor die größten Hürden für die Ausweitung der IoT-Sicherheit. Der neue Bericht fordert daher eine verstärkte Zusammenarbeit in der Branche, um die Einführung zu beschleunigen.

Der PSA Certified Security Report 2022 prognostiziert, dass dieses Jahr bei der Absicherung des Internets der Dinge (IoT) zum Wendepunkt wird, da sich die Branche kollektiv dafür einsetzt, den historischen Rückstand zwischen dem Tempo der digitalen Transformation und der Geschwindigkeit bei der Absicherung des Ökosystems aufzuholen.

Im Rahmen dieses jährlichen Umfragebarometers über die Ansichten und Absichten der Branche in Bezug auf die IoT-Sicherheit, das nun im zweiten Jahr durchgeführt wird, wurden 1.038 Entscheidungsträger aus der Technologiebranche in Europa, in den USA und in der Region Asien-Pazifik befragt. Die Ergebnisse signalisieren einen positiven Wendepunkt für die Sicherheit, da die Unternehmen die Sicherheit jetzt in den Mittelpunkt ihrer IoT-Strategie und ihrer Unternehmenskultur stellen. 90 Prozent der Umfrageteilnehmer haben der Sicherheit in den vergangenen 12 Monaten einen höheren Stellenwert eingeräumt; rund 9 von 10 Umfrageteilnehmern sehen in der Sicherheit eine ihrer drei wichtigsten geschäftlichen Prioritäten. Für 42 Prozent der Befragten stellt der Aufbau einer „sicherheitsorientierten Unternehmenskultur“ die oberste Priorität dar.

Die Studie zeigt auf, dass die gestiegenen Erwartungen der Verbraucher und die wachsenden Cyber-Risiken die Hauptursachen für diesen Wandel sind. Die Mehrheit (83 Prozent) der Befragten gab an, beim Kauf von vernetzten Produkten auf bestimmte Sicherheitsmerkmale zu achten. Damit räumten sie auf mit dem Mythos, dass sich die Verbraucher ausschließlich von Produktfunktionen und vom Preis leiten lassen. Mehr als ein Drittel der teilnehmenden Unternehmen vertritt die Ansicht, dass dezentralisiertes Arbeiten die Wahrscheinlichkeit von IoT-Hacker-Angriffen erhöht hat; einer von fünf Befragten arbeitet in Unternehmen, die aufgrund von Schwachstellen, welche durch Produkte bzw. Dienste anderer Anbieter entstanden sind, Opfer von Hacker-Angriffen wurden.

Die Sicherheit wirkt sich positiv auf das Geschäftsergebnis aus, doch mangelndes Know-how ist weiterhin eine Hürde

Eine auf Sicherheit ausgerichtete Unternehmenskultur wird nicht nur als entscheidend für den Schutz von Unternehmen vor Cyber-Risiken, sondern auch als treibende Kraft für die wirtschaftliche Wertschöpfung betrachtet. Nahezu alle Entscheidungsträger (96 Prozent) aus der Technikbranche sind der Meinung, dass sich die Sicherheit ihrer Produkte positiv auf das Geschäftsergebnis auswirkt; rund sieben von zehn Teilnehmern geben an, dass sie für integrierte Sicherheit einen höheren Preis verlangen können.

Nach Meinung von mehr als der Hälfte der Befragten stärkt die Implementierung von IoT-Sicherheitsmaßnahmen das Vertrauen in ihre Produkte; vier von zehn Umfrageteilnehmern geben an, dass diese sie dabei unterstützt, ihr Produkt zu differenzieren, so dass sie es in höheren Stückzahlen verkaufen und liefern können.

Trotz der fast einmütigen Akzeptanz, dass mit der IoT-Sicherheit höhere Preise erzielt werden können, gab fast ein Drittel der Befragten an, dass die Kosten sie davon abhalten, stärkere Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Die wahrgenommenen Kosten und die fehlende Investitionsrendite wurden als die größten Hindernisse für die Durchführung externer Labortests betrachtet. Nur 31 Prozent der befragten Entscheidungsträger aus der Technologiebranche sind mit dem Niveau ihres internen Know-hows in puncto Sicherheit „sehr zufrieden“; der „Mangel an Sicherheitsspezialisten“ zählt zu den drei größten Hürden für die IoT-Sicherheit.

„Die IoT-Sicherheit hat das Stadium der Early Adopter weit hinter sich gelassen, und die Richtung ist klar: Sicherheit ist das Fundament und keine bloße Option“, so David Maidment, Senior Director des Bereichs Secure Devices Ecosystem von Arm (einem der Gründungsunternehmen von PSA Certified). „Dieser Bericht ist eine wichtige Erinnerung daran, dass Sicherheit in jedes Gerät, jeden Prozess, jedes Unternehmen und jede Unternehmenskultur integriert werden muss, wenn wir das Potenzial der digitalen Transformation ausschöpfen möchten, und dass die kontinuierliche Zusammenarbeit in der Branche im Hinblick auf bewährte Sicherheitsverfahren von entscheidender Bedeutung ist, um diese Entwicklung voranzubringen.“

Beratung, Schulung und Zertifizierung werden IoT-Potenzial freisetzen

Der Wunsch nach Beratung ist größer denn je: 96 Prozent der Befragten gaben an, dass sie an von der Branche erstellten Leitlinien für bewährte IoT-Verfahren interessiert seien. Dies ist ein deutlich höherer Wert als die 84 Prozent aus dem Jahr 2021. Sicherheitsrahmen und schrittweise Anleitungen wurden als die nützlichsten Instrumente für die Markteinführung sicherer Produkte eingestuft. Dies unterstreicht, wie wichtig Schulung und Unterstützung sind, wenn es darum geht, das Internet der Dinge sicherer zu gestalten.

Die Ergebnisse des Berichts unterstreichen auch die Notwendigkeit einer gemeinsamen Terminologie im Sicherheitsbereich. Drei Viertel der Befragten achten bei Einkäufen für ihr Unternehmen auf bestimmte Sicherheitsmerkmale. 68 Prozent der Umfrageteilnehmer geben aber zu, nicht zu wissen, worauf sie achten sollten.

Mehr als die Hälfte der Befragten (59 Prozent) räumt ein, dass sie sich bei der Zertifizierung von Sicherheitsmaßnahmen auf interne Prüfungen verlassen. Die Zertifizierung durch Dritte wird für die Sicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette ein klares Zeichen setzen. Für 95 Prozent der Umfrageteilnehmer stellt die Sicherheit des IoT einen gewissen Nutzen dar. Darüber hinaus gibt fast ein Drittel der Befragten an, dass Kunden und Endanwender diese einfordern. 34 Prozent der Befragten erklären, dass die Zertifizierung durch Dritte dem Renommee zugutekommt, und 39 Prozent vertreten die Auffassung, dass sie die Produktsicherheit verbessert.

„Bedenken hinsichtlich der Sicherheit stellen laut unserer Studie das größte wahrgenommene Risiko für eine erfolgreiche digitale Transformation dar. Dennoch sind die Kosten der IoT-Unsicherheit höher als je zuvor. Wir gelangen an einen positiven Wendepunkt für die IoT-Sicherheit. Daher werden Best-Practice-Leitlinien, eine gemeinsame Terminologie im Bereich der Sicherheit und die Nutzung vertrauenswürdiger Komponenten dazu beitragen, die Kosten zu senken und die Sicherheitsbedingungen im Jahr 2022 weiter zu verbessern“, so Maidment weiter.

Weitere Informationsquellen:



Laden Sie hier den PSA Certified Security Report 2022 herunter.





Beteiligen Sie sich mit uns an der Diskussion in den sozialen Medien: @PSACertified auf Twitter / PSA Certified auf LinkedIn



ENDE

Über PSA Certified

Bei PSA Certified handelt es sich um eine globale Kooperation sicherheitsbewusster Unternehmen, die in großem Umfang und auf proaktive Weise in Geräten Best Practices für die Sicherheit integrieren. Unser Sicherheitsrahmen und unser unabhängiges Bewertungssystem durch Drittanbieter wurden ursprünglich von Arm, CAICT, ProvenRun, Riscure, SGS Brightsight, TrustCB und UL ins Leben gerufen. Heute stellen die ursprünglichen Gründungsunternehmen gemeinsam mit den neuen Mitgliedern Applus+ Laboratories und ECSEC Laboratory die Ressourcen bereit, die für den Aufbau eines konzeptionsintegrierten Sicherheitsprogramms („Security by Design“) erforderlich sind, das mit dem Vertrauensanker („Root of Trust“) beginnt und auf die Cybersicherheitsanforderungen in den USA, in Europa und in China abgestimmt ist.

PSA Certified hat sich zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden und am meisten geschätzten Sicherheits-Ökosysteme entwickelt. Die Auszeichnung als „Ecosystem of the Year“ bei den IoT Global Awards 2021 ist ein Beweis für die Bedeutung, die PSA Certified bei der Zusammenführung von Industrie, Normungsgremien, Regulierungsbehörden und Versicherungsunternehmen im Rahmen einer zentralen Initiative zukommt und weiterhin zukommen wird. Auf diese Weise wird die branchenübergreifende Zusammenarbeit beschleunigt, die erforderlich ist, um das volle Potenzial des Internet der Dinge auszuschöpfen. Mit rund 100 Zertifizierungen von mehr als 50 Partnern hat PSA Certified die Einführung von Sicherheitsmaßnahmen in der gesamten Elektronikindustrie demokratisiert und dem Ökosystem das Vertrauen gegeben, Innovationen zu schaffen und gleichzeitig Verbraucher, Unternehmen und Dienstleister vor den häufigsten Hacker-Angriffen zu schützen.

Über die Studie

Die wichtigsten Erkenntnisse dieses Berichts stammen von 1038 Entscheidungsträgern und Beratern der Technologiebranche aus den USA, aus Europa (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden, Dänemark und Norwegen) und aus der Region Asien-Pazifik (China, Taiwan, Korea und Japan).

Die meisten Interviews (1014) wurden im November 2021 von Sapio Research mittels einer E-Mail-Einladung und einer Online-Umfrage durchgeführt. Die übrigen Befragten (24) wurden von Arm per E-Mail und über soziale Medien kontaktiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005675/de/

Stephanie Smith

psacertified-uk@archetype.co