Nach Bayer-Niederlage: Dortmund für Champions League qualifiziert

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist durch die Niederlage von Bayer Leverkusen am Sonntagabend gegen RB Leipzig schon sicher für die Champions League qualifiziert. Das 0:1 der Werkself beseitigte die letzten Zweifel am erneuten Dortmunder Einzug in die Königsklasse, da es am letzten Spieltag zum Duell zwischen Leverkusen und dem derzeitigen Fünften SC Freiburg kommt.

Sollten diese beiden Teams bis dahin alle Spiele gewinnen, kämen sie vor dem Saison-Finale auf 60 beziehungsweise 61 Zähler. Dann könnte aber nur noch maximal ein Club an Dortmund vorbeiziehen. Die aktuellen 63 Punkte reichen dem BVB also in jedem Fall mindestens zu Platz vier. Tabellenführer FC Bayern München war schon zuvor für die Champions League qualifiziert und könnte am Samstag im direkten Duell mit dem BVB den zehnten Meistertitel in Serie fix machen./sho/DP/he