Nach der Münchener Rück: 3 Gründe, warum ich die Allianz-Aktie erneut gekauft habe!

Nach der Aktie der Münchener Rück habe ich auch meinen Einsatz bei der Allianz-Aktie erhöht. Ich habe beide DAX-Versicherer in den vergangenen Handelswochen erneut gekauft. Vor der DAX-Dividendensaison. Aber das war eigentlich nicht der primäre Grund.

Die Beweggründe für die Investition in die Münchener Rück haben wir uns bereits angesehen. Schauen wir heute auf drei Gründe, die jetzt meiner Meinung nach für die Allianz-Aktie gesprochen haben.

Ein erster Grund ist, dass ich meinen Einsatz auf die beiden DAX-Versicherer aufteilen wollte. Auch wenn sie im Direktversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft sind, was grundsätzlich noch verschieden ist: Sowohl die Münchener Rück als auch die Allianz waren jedoch unterm Strich für mich attraktiv.

Bewertung und Dividende spielen neben den Aussichten eine Rolle. Anstatt mich jedoch nur auf eine dieser günstigen, dividendenstarken Chancen zu konzentrieren, habe ich beide gekauft. Das reduziert das Risiko, sollte es bei einem DAX-Versicherer doch mal Probleme geben. Wie zum Beispiel bei den Structured Alpha Fonds bei der Allianz.

Aber unterm Strich ist ein Grund, dass beide DAX-Versicherer für mich attraktiv gewesen sind und ich mich nicht entscheiden konnte. Schauen wir jetzt jedoch die attraktiven Merkmale im Detail an.

Günstig wie die Münchener Rück!

Die Allianz-Aktie war, wie die Münchener Rück, zuletzt sehr preiswert bewertet. Bei einem Aktienkurs von ca. 212 Euro lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne die Rückstellungen für die Structured Alpha Fonds bei knapp über 11. Auch die Dividendenrendite ist mit einem Wert von ca. 5 % weiterhin attraktiv. Wenn auch bewertungstechnisch nicht mehr ganz so hoch, wie noch zu Beginn des Ukraine-Krieges.

Trotzdem ist der DAX-Direktversicherer eine günstige langfristige Chance. Das Management prognostiziert für die kommenden Jahre ein Ergebniswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis weiter verbilligt. Wir erkennen außerdem, dass das Management zuletzt konsequent investierte, um die Marktstellung auch international weiter auszubauen.

Wenn ich all das in die Waagschale werfe, so glaube ich: Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 ist für die Aussichten und die Qualität zu preiswert. Der DAX-Direktversicherer zeichnet ein ähnliches Bild wie die Münchener Rück.

Allianz-Aktie: Allokation auf wachsendes passives Einkommen

Zu guter Letzt habe ich weiter in die Allianz-Aktie investiert, weil ich die Möglichkeiten für ein wachsendes passives Einkommen stärker gewichten wollte. Sicherheit, dass die Dividende wächst, gibt es zwar nie. Aber das Management des Direktversicherers hat bereits die Pläne verkündet, die Dividende gemäß der mittelfristigen Prognose bis zum Jahr 2024 um mindestens 5 % p. a. zu erhöhen.

Das heißt, ich habe jetzt meinen Einsatz bei 5 % Dividendenrendite erhöht, weil die Bewertung günstig ist. Aber auch, weil ich mehr Gewicht auf diese Dividendenwachstumsaktie bei diesen Bewertungskonditionen doch für vertretbar halte, um möglichst viel passives Einkommen zu erhalten.

Ob ich die Dividenden in die Aktie der Allianz oder der Münchener Rück reinvestiere, das ist eine andere Frage. Aber zu diesen Bewertungen schien es mir eine der besten Möglichkeiten, bei den DAX-Versicherern noch einmal den Einsatz zu erhöhen.

