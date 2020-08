Nach der Rallye ist vor der Korrektur? Muss Absicherung neu gedacht werden, Lars Brandau?

Wie viele Marktteilnehmer haben aber überhaupt eine Absicherung? Und wie schlagen sich die Expressen, die so beliebt zu sein scheinen - können die sich vom Crash erholen? Was Selbstentscheider, Trader, Anleger unterscheidet vor allem in Sachen Absicherung - darüber spricht Antje Erhard mit Lars Brandau vom Deutschen Derivate Verband.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DB2KFC3, DE000DB2KFB5