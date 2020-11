Nach der US-Wahl: Hebel beim Hin und Her - Optionsscheine im Fokus - n-tv Zertifikate vom 06.11.2020

Die Präsidentschaftswahl in den USA wirbelt die Börsen durcheinander und lässt die Kurse stark schwanken. Etliche Anleger halten sich deshalb zurück, andere nutzen das Hin und Her der Märkte mit Hebelstrategien. Warum Optionsscheine beliebter werden und was Anleger bei deren Einsatz unbedingt beachten sollten, bespricht Bianca Thomas von n-tv mit Matthias Hüppe von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6055HBiox►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6056HBioI# dax #optionsscheine #trading