Nach der V-Erholung: Wie geht es jetzt weiter?

Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial blickt in dieser Sendung unter anderem auf die Charts von DAX, TecDAX und S&P 500. Was das charttechnische Bild für die weitere Entwicklung bedeuten könnte, dazu verrät der Technische Analyst mehr im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008