Nach Hurrikan Ida über eine Million Menschen ohne Strom in Louisiana

New Orleans (Reuters) - Im US-Bundesstaat Louisiana sind über eine Million Menschen ohne Strom, nachdem der Hurrikan Ida über das Land gezogen ist.

Im Großraum New Orleans sei Sonntagnacht die Stromversorgung zusammengebrochen, teilte der Energieversorger Entergy Louisiana mit. Der Wirbelsturm schwächte sich nach Angaben der Behörde National Hurricane Center auf Stufe eins ab. Beim Auftreffen auf die Küste hatte er Stufe vier und galt als sehr gefährlich. Eine Person sei durch einen umgestürzten Baum ums Leben gekommen, teilte eine Gemeinde im Umkreis von New Orleans in der Nacht zum Montag mit.