Nach Kurshalbierung: US-Aktie mit Bodenbildungstendenzen

Ab Mitte März dieses Jahres korrigiert die Aktie. Und zwar drastisch. Bis in den August hinein verliert der Aktienkurs von Penn National Gaming in der Maximalausdehnung 56 % seines Wertes. Der Kursverlauf seit 8. Juli zeigt ein Auspendeln in einem Kursmuster, das ich gerne sehe, um bullisch werden zu können: Es ist ein inverser SKS-Boden. Direkt unterhalb einer charttechnischen Barriere bei 73,40 USD.

Steigt Penn National Gaming auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 73,50 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Zielmarken bei 87,86 und 95,84 USD. Mit dicken, blauen Pfeilen visualisiere ich Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken, schwarzen moderate bis gute Signale.

Bei Interesse an einem Kauf, macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch zu beobachten oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition. Lesen Sie sich unser Moneymanagement-Ebook durch. Es zeigt Ihnen einfach verständlich, wie Sie Ihr Risiko im Markt bestimmen können: www.godmode-trader.de/einsteiger-und-wissen/e-books/moneymanagement

Der entscheidende Faktor, ob mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient wird, ist der der Positionsgrößenbestimmung und des Einhaltens der Stoplossniveaus. Die Positionen dürfen nicht zu groß sein! Arbeiten Sie mit kleinen Positionen, die Sie später gegebenenfalls aufstocken können. Weniger ist mehr! Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

