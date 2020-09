Nach langer Corona-Pause wieder Messe in Hamburg

HAMBURG (dpa-AFX) - Erstmals seit Aufhebung des Corona-Lockdowns hat die Messe Hamburg am Samstag wieder für eine Schau ihre Tore geöffnet. Die von der Messe Frankfurt in der Hansestadt veranstaltete Nordstil präsentiert einem Fachpublikum aus dem deutschen, niederländischen und skandinavischen Einzelhandel Lifestyleprodukte und Wohnaccessoires. Auch für die Messe Frankfurt sei es die erste Schau nach monatelangem Shutdown, sagte deren Geschäftsführer Detlef Braun. Die Nordstil sei ein Aufbruchsignal, meinte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH, Bernd Aufderheide. Für die Messe gelten wegen der Corona-Pandemie besondere Sicherheitsvorkehrungen wie eine Einbahnstraßenregelung in den Hallen und Maskenpflicht./fi/DP/fba