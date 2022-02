Nach Putins Drohung: USA ändern ihre Alarmstufe nicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung Russlands, als Warnung an den Westen seine Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen, sehen die USA keine Veranlassung für eine Änderung der eigenen Verteidigungsbereitschaft. "Wir bewerten die Anordnung von Präsident Putin und sehen derzeit keinen Grund, unsere eigene Alarmstufe zu ändern", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington. Auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, betonte: "Wir sind der Meinung, dass es keine Notwendigkeit für eine Änderung gibt."

Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums hatte sich am Sonntag nicht dazu äußern wollen, ob US-Streitkräfte in erhöhte Verteidigungsbereitschaft versetzt worden seien. Dazu würden prinzipiell keine Angaben gemacht.

Inmitten des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte Russlands Präsident Wladimir Putin am Sonntag befohlen, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Ankündigung wurde als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst. Russlands Verteidigungsministerium führte die Anordnung nach eigenen Angaben aus. Verteidigungsminister Sergej Schoigu nannte hier am Montag konkret die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte.

Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Montag in Washington, bislang seien noch keine spürbaren Konsequenzen dieser Anordnung Putins zu beobachten: "Ich glaube nicht, dass wir etwas Konkretes als Ergebnis seiner Anweisungen gesehen haben - zumindest bisher nicht." Die Lage werde aber genau analysiert und beobachtet. Das Pentagon betonte erneut, man vertraue weiterhin auf die Fähigkeiten der USA, sich und seine Verbündeten zu verteidigen.

Psaki sagte, es sei wichtig, sich zu erinnern, dass sich Russland und die USA trotz aller Meinungsverschiedenheiten in den vergangenen Monaten und Jahren immer einig gewesen seien, "dass der Einsatz von Atomwaffen verheerende Folgen haben würde". Ein Atomkrieg sei nicht zu gewinnen. Die US-Regierung versuche, Spannungen abzubauen./jac/DP/he