Nach Spitzengespräch - Israel gewährt Palästinensern Kredit

Jerusalem (Reuters) - Auch nach einem Treffen zwischen hochrangigen Vertretern Israels und der Palästinenser bleiben die Chancen auf Fortschritte in den Nahost-Friedensverhandlungen israelischen Regierungskreisen zufolge gering.

Es gebe keinen diplomatischen Prozess mit den Palästinensern und es werde auch keinen geben, verlautete am Montag aus dem Umfeld von Ministerpräsident Naftali Bennett. Der Regierungschef habe die Begegnung zwischen Verteidigungsminister Benny Gantz und Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas am Sonntag als Routine eingestuft. Anschließend stellte Israel der Palästinenser-Regierung einen Kredit in Höhe von 155 Millionen Dollar für dringendste Zahlungen in Aussicht.

Eine Sprecherin von Gantz erklärte, das Darlehen solle 2022 aus künftigen Steuereinnahmen der Palästinenser zurückgezahlt werden. Israel erhebt die Steuern für sie und hatte jüngst 180 Millionen Dollar aus Einnahmen von 2020 einbehalten. Solche Maßnahmen werde es auch künftig geben, sagte die Sprecherin. Sie seien ein Protest gegen Unterstützungsgelder der Palästinenser-Regierung für inhaftierte militante Palästinenser, die Anschläge in Israel verübt hätten. Offizielle Friedensgespräche zwischen den Palästinensern und Israel hat es seit 2014 nicht mehr gegeben. Die Begegnung von Gantz und Abbas folgte auf den ersten Besuch von Ministerpräsident Bennett bei US-Präsident Joe Biden in Washington.