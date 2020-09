Nach Wirecard-Skandal - Commerzbank gibt Wirtschaftsprüfer EY einen Korb

Frankfurt (Reuters) - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verliert wegen des Wirecard-Bilanzskandals nun auch den Prüfauftrag der Commerzbank.

"Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung 2021 einen Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen", erklärte das Institut am Mittwoch. Am Dienstag hatte bereits die Deutsche-Bank-Tochter DWS verkündet, künftig auf einen anderen Prüfer als EY zu setzen. Die Deutsche Bank will dagegen an ihrer Entscheidung, die Bilanz künftig von EY prüfen zu lassen, nicht rütteln.

EY hatte die Bilanzen von Wirecard ein Jahrzehnt lang geprüft, aber erst im Juni ein 1,9 Milliarden Euro großes Loch in den Büchern des mittlerweile insolventen Zahlungsabwicklers entdeckt - nachdem es eine Sonderprüfung des Konkurrenten KPMG gegeben hatte. Die Reputation von EY hat schweren Schaden genommen, auf das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen rollt eine Klagewelle zu.