Nach Yellen-Schock: So nutzen Sie den Rücksetzer im DAX® - Zertifikate Aktuell vom 6.5.2021

Die ehemalige Fed-Chefin und amtierende US-Finanzministerin Janet Yellen hat zu Wochenbeginn die Märkte ins Wanken gebracht. Ihrer Aussage nach "könnte es sein, dass die Zinsen steigen müssten, damit die Wirtschaft nicht überhitzt2.Diese Nachricht aus den USA hat einige Anleger kurzzeitig in Unruhe versetzt. Am Folgetag hatte sich der Sturm jedoch weitestgehend wieder gelegt. In der aktuellen Ausgabe der "Anlageidee" verrät Christian Köker, Direktor, Derivatives Public Distribution bei HSBC Deutschland wie Anleger den Rücksetzer beim DAX ® für sich nutzen können und welche Produkte sich für einen Einstieg eignen. ►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6057HhR9F►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6059HhR9N # dax #trading #minifuture