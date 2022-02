Nachholeffekte und höhere Preise treiben Umsatz im Großhandel

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Großhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Preisbereinigt oder real wären es 2,5 Prozent gewesen, errechneten die Statistiker. Gründe für den Rekordkurs waren zu Jahresbeginn deutliche Nachholeffekte im Vergleich zur Lockdown-Zeit im Jahr 2020 sowie die deutlichen Preissteigerungen auf der Großhandelsebene im weiteren Jahresverlauf. Auch der Einzelhandel hatte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt./ceb/DP/eas