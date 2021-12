Nachtclubs zu und Abstand: Wales verschärft Corona-Regeln wieder

CARDIFF (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante verschärft Wales die Corona-Regeln nach Weihnachten wieder deutlich. In Büros und Geschäften gelten vom 27. Dezember an wieder Abstandsregeln, wie die Regierung in Cardiff ankündigte. Discos und Nachtclubs müssen wieder schließen. Die Regierung stellt 60 Millionen Pfund (gut 70 Mio Euro) für betroffene Betriebe parat.

Omikron bedeute eine neue Gefahr für Gesundheit und Sicherheit, sagte Regierungschef Mark Drakeford. "Es handelt sich um die bisher gefährlichste Entwicklung in der Pandemie." Er rief die Menschen auf, ihre sozialen Kontakte deutlich einzuschränken. Ein kleineres Weihnachten sei ein sicheres Weihnachten, sagte Drakeford, wie die BBC am Freitag berichtete.

Die Zahl der offiziell bestätigten Omikron-Fälle in Wales verdreifachte sich am Donnerstag fast auf 95. Allerdings infizieren sich im Vereinigten Königreich Schätzungen zufolge täglich Hunderttausende mit der neuen Variante. Gesundheitspolitik ist im Land Sache der Regionalregierungen. Für den größten Landesteil England schließt die zuständige britische Regierung bisher aus, Veranstaltungsstätten zu schließen./bvi/DP/mis