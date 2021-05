Nachtzug Paris-Nizza fährt wieder - Premier mit an Bord

PARIS (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als drei Jahren ist in Frankreich wieder ein regulärer Nachtzug von Paris nach Nizza gestartet - und hatte gleich einen prominenten Fahrgast mit an Bord. "Meine Damen, meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten! Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord des Nachzuges 5773 mit dem Ziel Nizza Stadt", begrüßte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend die Reisenden, wie auf einem Video zu sehen war. Der Zug fuhr um 20.52 Uhr vom Pariser Bahnhof Austerlitz ab und sollte am Morgen um kurz nach 9.00 Uhr in Nizza ankommen. Damit braucht er deutlich länger als die normale Schnellzugverbindung mit dem TGV, dafür sind die Tickets deutlich günstiger.

Die französische Bahngesellschaft hatte den Nachtzug-Betrieb von Paris nach Nizza im Ende 2017 eingestellt, da sie ihn für unrentabel hielt. "Wir werden weiter in die Bahn investieren und gleichzeitig das tägliche Leben der Reisenden verbessern", schrieb Castex auf Twitter. Der Bahnliebhaber, der selbst ein Buch über die Bahnstrecke Perpignan-Villefranche-de-Conflent geschrieben hat, veröffentlichte am späten Abend auch ein paar Fotos seines Schlafabteils. "Einschlafen in Paris und Aufwachen an der Côte d'Azur ist dank France Relance wieder möglich", schrieb er weiter. Er wies damit darauf hin, dass das französische Corona-Konjunkturprogramm France Relance auch mehrere Milliarden Euro für den Bahnsektor vorsieht./nau/DP/stk