Nächste Bund-Länder-Beratungen am 7. Januar

BERLIN (dpa-AFX) - Die nächsten Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie werden am 7. Januar stattfinden. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Dienstag bei ihren Beratungen über Maßnahmen gegen die drohende Omikron-Welle. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und sein niedersächsischer Kollege Stephan Weil (SPD) bestätigten im Anschluss den Termin. Scholz sagte man werde sich dann erneut zusammensetzen, um die Lage zu bewerten.