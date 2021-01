Nächste Runde bei Suche nach Ausweg aus Regierungskrise in Italien

Rom (Reuters) - Die Beratungen zur Lösung der Regierungskrise in Italien gehen in die nächste Runde.

Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi, der mit dem Rückzug seiner kleinen Partei Italia Viva die Koalition in Rom vor rund zwei Wochen platzen ließ, will noch am Donnerstag Präsident Sergio Mattarella mitteilen, ob er bereit ist, den zurückgetretenen Regierungschef Giuseppe Conte künftig wieder zu unterstützen. Das Treffen ist für 17.30 Uhr (MEZ) geplant. Es ist Teil der Konsultationen des Staatsoberhauptes mit den Parteichefs, um einen Ausweg aus der politischen Krise zu finden, die den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie erschwert. Beobachter gehen davon aus, dass Italia Viva bereit zur Rückkehr in die Koalition um die Anti-Establishment-Partei 5-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische Partei PD sein könnte. Denn im Fall von Neuwahlen droht dem Bündnis das politische Aus.

Renzi hatte bereits erklärt, dass er nicht gegen eine neue Regierung unter der Führung des parteilosen Conte sei. Er hatte aber Contes Politik im Kampf gegen die Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen scharf attackiert. So warf er Conte vor, die riesigen EU-Finanzhilfen für Almosen zu verschwenden statt für langfristige Investitionen zu nutzen. Vor diesem Hintergrund ist eine Versöhnung fraglich. Allerdings schwinden die Optionen für Conte, eine Regierungsmehrheit wiederherzustellen. Die beiden großen Regierungsparteien 5-Sterne und PD haben bereits angekündigt, dass sie den Präsidenten bitten wollen, Conte ein neues Mandat zu erteilen. Ein PD-Delegation soll nach Renzis Besuch um 18.30 Uhr mit Mattarella zusammenkommen. Gespräche mit der 5-Sterne-Bewegung sollen die Konsultationen am Freitag abschließen.

Conte hatte sich bislang auf eine Koalition der 5-Sterne-Bewegung, der PD und mehreren kleinen Parteien, darunter Italia Viva gestützt. Renzi ließ allerdings die Koalition platzen, woraufhin Conte Anfang vergangener Woche die Vertrauensfrage stellte. Zwar erhielt er im Abgeordnetenhaus die absolute Mehrheit, verfehlte sie jedoch im Senat. Dienstag trat er zurück.