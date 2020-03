Nächste Woche mit Verlusten, besonders bei Airliens und Banken

Gute Nachrichten sind am Freitag nicht in Sicht. Fallende Kurse so weit das Auge reicht. Im MDax stürzt die Commerzbank auf ein Rekordtief. Auch von der Wall Street kommen keine stützende Impulse.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0D9PT0, DE0008232125, DE000CBK1001, DE0008467416, DE0008469008,