Nankang bringt Winterreifen Winter Activa SV-4 auf den Markt

Nankang hat den völlig neuen Winterreifen Winter Activa SV-4 auf den Markt gebracht, der speziell für die kalte Jahreszeit in Südeuropa entwickelt wurde. Das neuartige Profil wird ab dem dritten Quartal 2021 auf dem europäischen Markt erhältlich sein.

Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet der SV-4 eine verbesserte Leistung in jeder Merkmalskategorie für die besonderen Anforderungen des Winterwetters in Südeuropa. In Zusammenarbeit mit maßgeblichen europäischen Testgeländen haben die Nankang-Ingenieure die Haftung, die Beschleunigung und das Handling des Reifens bei nassen Fahrbahnverhältnissen verbessert, sodass er die Note B des EU-Labels erhält. Bei Schnee übertrifft er den Vorgänger mit deutlichen Verbesserungen beim Bremsen, Beschleunigen und objektiven Handling, so der Testbericht.

Da der Winter Activa SV-4-Winterreifen nun noch besser auf die Eigenheiten der europäischen Winterbedingungen abgestimmt ist, ist Nankang überzeugt, dass er die Erwartungen seiner Kunden vollauf erfüllen wird.

Eigenschaften des SV-4-Reifens

Der SV-4 profitiert von einem neuen Aufbau und neuen Materialien, die mit Hilfe des Nankang-Simulationssystems für neue Produkte entwickelt wurden. Das Profildesign optimiert die Aufstandsfläche des Reifens (Profilaufstandsbreite), wodurch sich sein Fahrverhalten auf Schnee verbessert.

Das laufrichtungsgebundene V-förmige Profildesign mit den seitlichen Hauptrillen, die sich in einer Kurvenlinie von der Mitte zur Schulter erstrecken, verbessert die Ableitung nach außen und den Grip auf Schnee. Die breiten Lamellen auf der Mittelrippe sorgen für kräftige Bisskanten, die zu Schneeräumern werden, um Eis und Schnee beiseite zu schieben. Die zurückweichende Form der umlaufenden Nutwand verbessert die Fähigkeit zur Brechung des Wasserfilms, um effektiv Aquaplaning zu reduzieren und Schnee wegzuschieben.

Auf der Profilschulter vergrößern seitliche Rillenblöcke die Schneebisskanten, um das Fahrverhalten bei Nässe und Schnee zu maximieren. Die unterschiedlich geformten Blöcke und die leiterförmig angeordneten Profilbereiche vergrößern die Kontaktfläche mit Eis/Schnee, um die Schneeräumkapazität zu verbessern und die Schneetraktion zu erhöhen. Für maximale Schneehaftung wird je nach Lage der Blöcke ein 3D-Rohrdesign mit unterschiedlicher Tiefe verwendet. Insgesamt bietet der SV-4 eine bessere Bremsleistung auf nasser Fahrbahn als die europäische Spitzenmarke und eine um fast 10 % bessere Bremsleistung auf Schnee als das Vorgängermodell, wie ein in Europa durchgeführter Leistungstest zeigt. (Diagramm 1)

Der neue Nankang Winterreifen Winter Activa SV-4 wird zunächst in über 20 Größen von 13 bis 21 Zoll erhältlich sein. Zusätzlichen Größen werden in einer zweiten Phase im Jahr 2022 folgen.

