Nanogate: Corona-Krise als große Herausforderung

Nach Darstellung von SMC-Research stelle die Corona-Krise die Nanogate SE vor große Herausforderungen, was sich auch im aktuellen Börsenkurs widerspiegele. Auf der Grundlage der Annahme, dass die absehbaren Produktionsunterbrechungen nur einige Wochen dauern werden, sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski für die Nanogate-Aktie ein sehr hohes fundamentales Potenzial, belässt aber wegen der noch ungesicherten Kreditverfügbarkeit das Urteil auf „Hold“.

Nanogate habe vorläufigen Zahlen zufolge im letzten Jahr einen Umsatz von 242 Mio. Euro und ein EBITDA von etwas mehr als 8 Mio. Euro erzielt. Damit seien die Umsatzprognose leicht verfehlt und die EBITDA-Prognose am unteren Rand erfüllt worden. Auch das Ziel für das Nettoergebnis (Verlust im niedrigen zweistelligen Millionenbereich) habe Nanogate mit -14 Mio. Euro erreicht.

Angesichts der aktuellen Entwicklung spiele der Abschluss 2019 laut SMC-Research allerdings nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Der Fokus richte sich vielmehr auf die nächsten Wochen und Monate, die für Nanogate eine große Herausforderung darstellen dürften, so die Analysten. Angesichts der Werkschließungen in der europäischen Automobilindustrie dürfte nach Einschätzung der Analysten auch eine Produktionsunterbrechung bei Nanogate unausweichlich werden. Die entscheidende Frage sei nun, für wie lange.

Diesbezüglich sehen die Analysten in den Meldungen über das Wiederanfahren der Produktion in der chinesischen Automobilindustrie einen Hoffnungsschimmer und haben ihr Bewertungsmodell auf der Annahme basiert, dass die Produktionspause mehrere Wochen, aber nicht viele Monate dauern werde. In diesem Szenario würde Nanogate nach Einschätzung von SMC-Research dieses Jahr vermutlich einen deutlichen Umsatzrückgang und einen hohen Verlust erleiden, doch anschließend auf den Wachstumspfad und auch in die Profitabilität zurückkehren. Bezüglich der Profitabilitätsentwicklung habe Nanogate bereits über deutliche Fortschritte in den ersten beiden Monaten des Jahres berichten können, die aber nun von den Auswirkungen der Corona-Krise überlagert worden seien.

Auf Basis der angepassten Schätzungen sieht SMC-Research den fairen Wert bei 19,70 Euro und damit fast beim Vierfachen des aktuellen Kurses. Dieser spiegele laut SMC-Research im Moment die Anlegersorgen um die Krisenfestigkeit und vor allem um die Liquidität des Unternehmens wider. Auch das Researchhaus sehe entsprechende Risiken, weswegen man trotz des sehr hohen Kurspotenzials das Urteil solange unverändert auf „Hold“ lassen wolle, bis eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Stabilität absehbar sei.

