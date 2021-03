Nanorepro: Grünes Licht für Covid-Schnelltest-Großauftrag – Aktie schießt in die Höhe

Papiere von Nanorepro sind am Freitagnachmittag in der Spitze um bis zu 25 Prozent auf 18 Euro nach oben geschossen. Der Marburger Spezialist für medizinische Selbsttests hatte am Dienstag die Ausweitung eines Großauftrags für seinen Covid-Antigen-Schnelltest bekannt gegeben – allerdings abhängig von der Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Die Sonderzulassung des BfArM liegt laut Internetseite des Instituts inzwischen vor.

Anfang März waren die Nanorepro-Papiere bis auf 22,40 Euro nach oben geschossen, zuletzt dann aber wieder um über 40 Prozent zurückgekommen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.