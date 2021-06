NanoTemper Technologies, ein Unternehmen, das für die Entwicklung von biophysikalischen Tools für anspruchsvolle Charakterisierungsaufgaben bekannt ist, tritt mit der Veröffentlichung von Andromeda in den Markt für die Proteinproduktion ein. Es handelt sich dabei um ein Instrument, das optimale Expressionsniveaus und die thermische Stabilität von rekombinanten Membranproteinen in rohen Lysaten bestimmt – etwas, das mit derzeit verfügbaren Methoden oder Technologien allein nicht zu erreichen ist. Damit steigert Andromeda die Effizienz der Proteinproduktionsteams in Auftragsforschungsinstituten und in der Biopharmazie. Diese kommen nun viel schneller und mit den stabilsten Proteinen in die Aufreinigung, weil sie Erkenntnisse über die thermische Stabilität während des Expressionsscreenings gewonnen haben.

„Proteinproduktionsteams geben das Versprechen, qualitativ hochwertige rekombinante Proteine zu liefern, und wenn Affinitätsscreening-Kampagnen oder Kristallisationsprotokolle scheitern, wird ihnen meist die Schuld dafür gegeben. Andromeda hilft ihnen dabei, dieses Versprechen schneller und effizienter zu erfüllen“, sagt Stefan Duhr, Co-CEO von NanoTemper.

„Um die besten Expressionsbedingungen zu bestimmen, konzentrieren sich Proteinproduktionsteams derzeit hauptsächlich auf die Expressionshöhe, während die Charakterisierung der Proteinstabilität separat oder nach der Aufreinigung durchgeführt wird. Dies beinhaltet einen Mix aus Methoden wie SDS-PAGE, FSEC und FSEC-TS, die langwierig sein können und einen geringen Durchsatz haben“, erklärte Jocelyn Davé, Chief Product Officer bei NanoTemper. „Andromeda hingegen zeigt Expressionsniveaus und Stabilitätscharakterisierungen mit einer einzigen Analyse in rohen Lysaten, bevor sich Teams zu einer Aufreinigung verpflichten.“

Mit Andromeda können Proteinproduktionsteams nun schneller qualitativ hochwertige Proteine bereitstellen und sich ein erneutes Screening sparen, da sie die Stabilität der Proteine bereits im Vorfeld kennen. Andromeda liefert alle wichtigen Informationen, die sie benötigen, um schnell und effizient Bedingungen auszuwählen, die zu einer hohen Expression von Qualitätsproteinen führen.

Über NanoTemper Technologies

Bei NanoTemper Technologies haben wir es uns zum Auftrag gemacht, es allen zu ermöglichen, durch ständige Erweiterung der Möglichkeiten relevante wissenschaftliche Arbeit zu leisten. Wir haben uns auf die Erstellung von Tools spezialisiert, mit denen anspruchsvolle Charakterisierungen für die Verwendung in der Medikamentenentwicklung und Grundlagenforschung möglich sind. Die Zusammenarbeit mit Forschenden, die etwas in der Welt bewegen wollen, finden wir spannend. Wenn Sie vor Herausforderungen im Bereich Affinitätsscreening, molekulare Interaktionen, Proteinstabilität, Proteinexpression oder Proteinqualität stehen, lassen Sie uns darüber sprechen.

