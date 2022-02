Nanu, was will Axon Enterprise mit diesem Amazon-Manager?!

Axon Enterprise ist eine Wachstumsgeschichte, die zuletzt an Fahrt aufgenommen hat. Ob es so dynamisch weitergeht, das werden wir voraussichtlich in wenigen Wochen sehen. Im Rahmen der Quartalsberichtssaison präsentiert auch das Unternehmen schließlich frische Zahlen.

Allerdings ist das nicht die einzige Neuigkeit. Axon Enterprise hat zum 8. Februar eine Unternehmensnachricht veröffentlicht, wonach es einen neuen Top-Manager gibt. Riskieren wir einen Blick auf diese Mitteilung. Sowie auf die definitiv spannende Herkunft des Funktionärs. Axon Enterprise: Neuer R&D-Standort mit Axon Enterprise: Neuer R&D-Standort mit Amazon -Funktionär! Erweitern wir den Betrachtungskontext vielleicht zunächst: Axon Enterprise weist im Rahmen der Unternehmensmitteilung zunächst darauf hin, dass man einen Standort für Research and Development (R&D) in London aufbaut. Für diese Zwecke hat das Management einen Leiter dieses Standortes bestellt, der definitiv eine Menge Know-how vorweisen kann. Ran Mokady soll der neue Leiter dieses Standortes sein. Mokady besitzt 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Produkten und Tech-Lösungen und hat unter anderem bereits bei Microsoft, Skype und Amazon gearbeitet. Zuletzt arbeitete er unter anderem an Alexa, wo er sich auf das Verkaufserlebnisse mit der Sprachassistentin konzentrierte. Für Axon Enterprise soll er ab sofort auch als Senior Vice President für Real-Time Operations fungieren. Das ist entsprechend auch der Fokus in seiner Einrichtung. Definitiv eine spannende Unternehmensnachricht, die natürlich keine direkten, operativen Auswirkungen besitzt. Top-Manager mit Erfahrung Top-Manager mit Erfahrung Es gibt mehrere Neuigkeiten, die wir aus dieser Unternehmensnachricht ziehen können. Zum einen, dass Axon Enterprise sich konsequent vergrößert. Diese R&D-Einrichtung ist jedenfalls die vierte ihrer Art und die erste in Europa. Mit solchen Einrichtungen kann sich das Unternehmen auf die Etablierung weiterer Services und Produkte konzentrieren. Sowie das eigene Angebot konsequent erweitern. Positiv ist außerdem: Axon Enterprise treibt mit einem Standort in London auch hier die Internationalisierung konsequent weiter voran. Mit Ran Mokady ist personell ein guter Fang gelungen. Damit sichert sich Axon Enterprise eine Menge Fachkompetenz im Tech-Segment und in der Entwicklung passender Software und Hardware. Beziehungsweise der Symbiose dieser beiden Elemente. Etwas, das für das US-Unternehmen auch in Zukunft konsequent wichtiger wird. Ohne Zweifel eine strategisch wichtige Nachricht, die das Unternehmen hier liefert. Wobei es, wie gesagt, keine direkten, operativen Auswirkungen haben dürfte. Foolishe Investoren nehmen trotzdem positiv zur Kenntnis, welche Reichweite und Anziehungskraft das Unternehmen inzwischen auch für das Personal hat. Der Artikel Nanu, was will Axon Enterprise mit diesem Amazon-Manager?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Axon Enterprise und Microsoft. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: Getty Images