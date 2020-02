Nasdaq-100 – Aus und vorbei!

Bereits am Freitag korrigierte der Nasdaq-100® Index deutlich und schloss im Bereich des Wochentiefs, womit ein positiver Wochenauftakt und eine Trendfortsetzung auf neue Hochs unwahrscheinlicher wurde. Dass es aber zu einem solchen Sell-off am heutigen Montag, wie er sich vorbörslich andeutete, kommen würde, war nicht unbedingt absehbar. Die Fallhöhe ist gemessen an den gleitenden Durchschnitten selbstverständlich enorm.

Bereits im heutigen Handel könnte der Nasdaq-100® Index den EMA50 im Tageschart und eine Horizontale bei 9.080 Punkten erreichen. Das war zuletzt im Oktober 2019 der Fall. Hält dieser Kursbereich, sind Erholungen in Richtung 9.272 Punkte möglich. Für mehr dürfte es kurzfristig aber kaum reichen. Als Maximalziel für den kurzfristigen Abverkauf kann das Zwischentief bei 8.910 Punkten genannt werden, welches aber wohl erst eine Rolle spielen dürfte, wenn 9.080 Punkte fallen.

Klare prozyklische Trigger zur Oberseite können derzeit nicht genannt werden bzw. sind sie viel zu weit entfernt, als dass sie eine Rolle spielen dürften. Widerstände liegen nun bei 9.448, 9.636 und 9.736 Punkten.

Das aktuelle Beispiel zeigt einmal mehr, dass man sich nicht verrückt machen und weiter in Ruhe analysieren sollte, auch wenn es zuweilen am Markt so abläuft, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.12.2019 – 21.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 21.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ553J 18,65 7.100 4,46 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52GG 15,32 7.450 5,38 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.02.2020; 15:28 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ6ZAP

18,15 11.100 4,66 30.6.2020 NASDAQ-100® Index HZ5RQG

11,28 10.320 7,63 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.02.2020; 15:30 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 – Aus und vorbei! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).