Nasdaq-100 – Der Teflon-Index

Wenn selbst klare bärische Formationen wie der zuletzt an dieser Stelle beschriebene Keil im Stundenchart des Nasdaq-100® Index von der Bullenherde einfach überrannt werden, weiß man, was aktuell an den US-Börsen los ist. Es herrscht schiere Kaufpanik. Das Wort Konsolidierung wird wohl in Kürze aus dem Börsensprachwortschatz in den USA entfernt werden.

Der Ausbruch über den Widerstand bei 9.636 Punkten ist auf der Tagesebene intakt. Rückläufe auf diese Marke könnten im Nasdaq-100® Index noch einmal Einstiegsgelegenheiten bieten. Das nächste übergeordnete Ziel liegt bei 10.000 Punkten. Vor Erreichen dieser runden Marke scheinen die Käufer erst einmal keine Ruhe geben zu wollen.

Bei aller Euphorie sollte man das Risiko natürlich nie aus den Augen verlieren. Weiter gefasste Absicherungen liegen unter dem Zwischentief bei 9.357 Punkten. Wer Stopps enger platzieren möchte, kann sich inzwischen auch am Tief bei 9.532 Punkten orientieren.

Alleine ein „normaler“ Rücklauf zum EMA50 würde einen Kursrutsch von rund 600 Punkten im Index bedeuten. Auch wenn es den Markt derzeit nicht interessiert, sei es an dieser Stelle noch einmal erwähnt.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.12.2019 – 20.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 – 20.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ553J 24,04 7.100 3,70 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52GG 20,78 7.450 4,27 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2020; 15:38 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ6ZAP

12,82 11.100 7,12 30.6.2020 NASDAQ-100® Index HZ5RQG

5,84 10.320 15,90 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.02.2020; 15:40 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 – Der Teflon-Index erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).