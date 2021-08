Nasdaq 100 – Es bleibt spannend

Der Nasdaq-100® Index schaffte am vergangenen Donnerstag den Ausbruch über die Marke von 15.142 Punkten. Stark ansteigende Renditen belasteten den Technologiesektor aber am Freitag und der Index beendete die Woche wieder unter 15.142 Punkten

Der Kampf Bulle vs. Bär geht also in die Verlängerung. Im Fokus steht zum Start der neuen Handelswoche neben der Marke von 15.142 Punkten auch das neue Allzeithoch bei 15.184 Punkten. Ein Anstieg darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen. Kurse um 15.500 Punkte wären in diesem Szenario durchaus erreichbar.

Auf der Unterseite ist der Index nun bereits um 15.000 Punkte gut unterstützt. Wird diese Marke aufgegeben, wirken 14.890 und 14.787 Punkte unterstützend. Verlässt der Index die Range seit Ende Juli dagegen zur Unterseite, könnte ein größerer Auswasch in Richtung 14.483 Punkte die Folge sein. Etwas darüber verläuft aktuell der EMA50 bei 14.555 Punkten.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.06.2021 – 06.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 – 06.08.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Turbo Bull-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR84R3 10,31 13.950 12,49 30.09.2021 Nasdaq-100® Index HR84QD 20,45 12.750 6,30 30.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.08.2021; 15:28 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Nasdaq-100® Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100® Index HR86W0 10,49 16.350 12,29 30.09.2021 Nasdaq-100® Index HR8VNC 18,17 17.250 7,08 30.09.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 09.08.2021; 15:30 Uhr

