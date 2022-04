NASDAQ 100 - Gute Chance für die Bullen

Open End Turbo Call Optionsschein auf NASDAQ 100 - WKN: JA1M6F - ISIN: DE000JA1M6F6 - Kurs: 5,680 € (J.P. Morgan )Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.531,81 Pkt (Nasdaq)

Der Nasdaq 100 startete nach dem Tief vom 14. März 2021 bei 13.020 Punkten zu einer steilen Rally. Diese führt am 22. März zum Ausbruch über den Widerstandsbereich um 13.342 Punkte. Damit wurde ein Doppelboden vollendet. Aus diesem ergibt sich ein rechnerisches Ziel bei fast exakt 15.800 Punkten.

In einem ersten Run kletterte der Index auf ein Hoch bei 15.265 Punkten und damit minimal über die Widerstandszone zwischen 15.196 und 15.221 Punkten. Er prallte allerdings daran ab und setzte zu einem Pullback an den Doppelboden an.

Dabei fiel der Index gestern auf ein Tief bei 13.316 Punkten. Anschließend erholte sich der Index stark bis fast an das Abwärtsgap vom Mittwoch zwischen 14.782 und 14.639 Punkten. In der letzten Handelsstunde kam es gestern zu leichten Abgaben. Die Bewegung der letzten beiden Tage kann als Bodenbildungsversuch gewertet werden. Dieser würde mit dem Ausbruch über die Gapunterkante vollendet werden.

Ich habe gestern im Trading Depot unseres redaktionellen Angebots ProMax mittels eine Hebelzertifikats mit der Isin: DE000JA1M6F6 zu 3,75 EUR eine Longposition auf den Nasdaq 100 eröffnet. In dem Anstieg hinein verkaufte ich zu 5,57 EUR 2/3 der Position. Somit verbleibt 1/3 im Depot. Mit diesem Trade kann selbst bei einem K.o. des Zertifikats so gut wie kein Verlust mehr entstehen. Aber das Potenzial für diesen Trade ist hoch.

Denn wenn der Nasdaq die kleine Bodenformation abschließt, kann er zunächst bis ca. 15.196-15.221 Punkte ansteigen. Später sind dann Gewinne bis ca. 15.800 Punkte möglich.

Sollte der Index aber mit der Bodenbildung scheitern, dann käme es zu einem neuen Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall gen Jahrestief bei 13.020 Punkte gerechnet werden.

Diese Kurzanalyse ist Teil meines morgendlichen Marktüberblicks, den ich täglich in unserem redaktionellen Angebot PROmax veröffentlichte. Diese Analysen sind immer wieder Grundlage für Trades im Tradingdepot dieses Pakets. Der Marktüberblick enthält Kommentare zu vielen beliebten Basiswerten wie Nasdaq 100, Dow Jones, verschiedenen Rohstoffen oder Bitcoin.

