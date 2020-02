Nasdaq 100 Index: Erster wichtiger Support

Der 100 Werte umfassende US-Technologieindex Nasdaq 100 hat wie alle anderen Indizes rund um den Erdball zuletzt deutlich an Wert verloren und auf eine erste tragfähige Unterstützung zurückgesetzt. An dieser Stelle könnte es durchaus nun zu einer deutlichen Gegenbewegung auf Sicht der kommenden Stunden kommen.

In den letzten Jahren präsentierten sich US-Technologieunternehmen als absolute Outperformer, der Nasdaq 100 Index konnte als Beispiel seit Ende 2018 um gut 65 Prozent auf ein Rekordniveau von 9.736 Punkten zulegen. Doch Mitte Februar realisierten Marktteilnehmer endlich die Tragweite rund um das Corona-Virus und damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen, in den letzten vier Handelstagen verlor das Barometer entsprechend stark an Wert, bislang schlug ein Kursabschlag von den Rekordhochs von 9,5 Prozent zu Buche.

Doch mit dem gestrigen Rücksetzer zurück auf das Niveau von 8.800 Punkten wurde ein erster wichtiger Support vom Jahreswechsel erreicht, der das Potenzial für eine mehrtägige Gegenbewegung besitzt. Damit dürfte der stark überkaufte Zustand des Barometers seit Ausbruch über eine innere Trendlinie sukzessive abgebaut werden, kurzfristig aber könnte ein Pullback zur Oberseite zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei 9.062 Punkten einsetzen.

Nach abgeschlossener Erholungsbewegung offenbart die charttechnische Auswertung jedoch weiteres Abwärtspotenzial, dieses dürfte sich in einer zweiten großen Verkaufswelle sogar bis in den Bereich von 8.445 Punkten und somit den Verlaufshochs aus Ende November 2019 abwärts erstrecken. Erst an dieser Stelle könnte eine nachhaltige Stabilisierung des Barometers einsetzen, sofern auch die fundamentalen Daten dies hergeben. Eine anschließende Rallyeaufnahme wäre dann durchaus vorstellbar.

Nasdaq 100 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8.881 // 8.961 // 9.062 // 9.194 // 9.311 // 9.373 Unterstützungen: 8.800 // 8.713 // 8.671 // 8.600 // 8.542 // 8.445

