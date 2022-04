NASDAQ 100 - Konsolidierung läuft

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.838,49 Pkt (Nasdaq)

Der Nasdaq 100 musste gestern Abgaben hinnehmen und fiel um 1,55 % oder 233,05 Punkte. Einen Großteil dieser Verluste gab es in der letzten Handelsstunde, nachdem es zuvor Anzeichen einer Stabilisierung gab.

Wegen der Anzeichen der Stabilisierung habe ich den Rest der Shortposition (ISIN: DE000MD2YZL0), die ich im Trading Depot unseres redaktionellen Angebots ProMAX am Dienstag eingegangen war, verkauft. Der Trade brachte insgesamt 1,5R Gewinn, es wurde als das 1,5fache des ursprünglichen Risikos verdient.

Mit dem Einbruch in der letzten Handelsstunde wurde das Konsolidierungsszenario bestätigt. Der Index wird zwar aktuell bei 14.910 Punkten getaxt. Aber das ändert an dieser Einschätzung nichts.

Die laufende Konsolidierung kann noch zu Abgaben in Richtung des EMAs bei aktuell 14.698 Punkten oder sogar an letzte Ausbruchszone bei 14.342-14.325 Punkten führen. Gelingt dem Index aber ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, der in der ersten Handelsstunde bei 15.026 Punkten verläuft, dann bestünde die Chance, die Konsolidierung vorzeitig zu beenden. Ein klares Kaufsignal in Richtung 15.800 Punkte ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 15.265 Punkte. Dort liegt ein mittelfristiges Ziel. Dieses Ziel wäre erst mit einem Rückfall unter 14.325 Punkte gefährdet.

Diese Kurzanalyse ist Teil meines morgendlichen Marktüberblicks, den ich täglich in unserem redaktionellen Angebot PROmax veröffentlichte. Diese Analysen sind immer wieder Grundlage für Trades im Tradingdepot dieses Pakets. Der Marktüberblick enthält Kommentare zu vielen beliebten Basiswerten wie Nasdaq 100, Dow Jones, verschiedenen Rohstoffen oder Bitcoin.

