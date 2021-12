NASDAQ 100 - Sind jetzt die Bullen wieder am Zug?

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 16.325,66 Pkt (Nasdaq)

Der Nasdaq 100 startete gestern sehr stark in den Tag und legte im Tagesverlauf weiter zu. Er sprang bereits in der Eröffnung über den Widerstandsbereich aus Nackenlinie der SKS und Horizontalwiderstand bei 16.073 Punkten und kletterte auf ein Hoch bei 16.343 Punkten. Zwar gab es im späten Handel leichte Gewinnmitnahmen, aber heute Morgen wird der Index erneut fester getaxt. Er notiert aktuell bei 16.389 Punkten.

Damit notiert der Index nahe am Widerstand bei 16.454 Punkten. An dieser Hürde kann es zu Gewinnmitnahmen kommen. Eine größere Verkaufswelle in Richtung 15.245 Punkte, dem Ziel aus der SKS, ist aber nicht mehr zu erwarten. Denn mit dem gestrigen Anstieg wurde die SKS ausgehebelt. Ein Rücksetzer gen 16.100-16.070 Punkten wäre aber möglich. Damit würde der Index ungefähr auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit dem Tief vom Freitag bei 15.543 Punkten zurücksetzen.

Das mittelfristige Bild ist weiterhin bullisch. Die Ziele liegen unverändert bei 17.418 und 19.614 Punkten. Im langfristigen Kontext halte ich eine Rally zu diesen Zielen weiterhin für eine Übertreibung.

Nach dem gestrigen starken Tag ist ein Trade nach Gapstrategie heute kaum möglich. Der Index müsste mindestens 1,25 % unter dem gestrigen Tagestief eröffnen. Dieses Tief liegt bei 16.128,44 Punkten. Damit ergibt sich ein maximaler Kaufkurs nach dieser Strategie bei 15.926,83 Punkten.

aktuelle Basisanalyse:

NASDAQ - Crash nach Topformation?

Diese Kurz-Analyse ist Teil meines morgendlichen Marktüberblicks, den ich täglich in unserem redaktionellen Angebot PROmax veröffentlichte.

Nasdaq-100

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)