Nasdaq-100 – Was ist dieser Bounce wert?

Der Nasdaq-100® Index erwischte einen rabenschwarzen Start in die neue Handelswoche, stürzte am Montag zwischenzeitlich um über 600 Punkte nach unten, ehe eine Stabilisierung einsetzte. Gestern herrschte in der Vorbörse zunächst fast schon euphorische Stimmung, die sich allerdings angesichts einer weiteren Verkaufswelle im regulären Handel schnell in Luft auflöste. Erst in der zweiten Handelshälfte drehten die Bullen auf. Der Nasdaq-100® schloss sogar über dem EMA200.

Das Montagsgap ist geschlossen, der Chart somit zur Oberseite bereinigt. Nun könnte die nächste Abwärtswelle starten. Unterstützungen im Chart warten bei 8.167/8.133 Punkten, 8.017/7.975 Punkten und in Form des bisherigen Wochentiefs bei 7.912 Punkten.

Fällt der Index unter 7.912 Punkte, wäre die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen bestätigt. Über dem gestrigen Hoch könnte sich die Erholung dagegen noch etwas ausdehnen, wobei sich ein offenes Gap im Chart bei 8.614 Punkten als Erholungsziel anbieten würde. Unter 9.000 Punkten ist die steile Abwärtsbewegung bei den Technologietiteln voll intakt.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.12.2019 – 10.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 – 10.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ553J 9,35 7.100 7,73 31.03.2020 NASDAQ-100® Index HZ52GG 6,27 7.450 11,54 31.03.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.03.2020; 14:40 Uhr Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HZ746G

13,86 9.700 5,16 30.06.2020 NASDAQ-100® Index HZ7UH8

6,46 9.150 10,85 30.06.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.03.2020; 14:42 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 – Was ist dieser Bounce wert? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).