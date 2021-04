Nasdaq 100 – Weiter, immer weiter!

Sage und schreibe einen einzigen Tag der Auszeit gönnt sich der Nasdaq-100® Index am Mittwoch und schloss nahe des Tagestiefs. Wer aber nun dachte, eine wohlverdiente Konsolidierung würde starten, wurde gestern eines Besseren belehrt. Der Index sprang sofort zum Handelsstart nach oben und markierte im weiteren Verlauf ein neues Allzeithoch. Es dürften derzeit einige Marktteilnehmer in Schieflage geraten, das hat allein der gestrige Tag gezeigt. Die Bullenpower ist ungebrochen, womit am Bonusziel bei 14.385 Punkten vorerst festgehalten werden kann. Der Unterschied zur Analyse am Mittwoch liegt nun darin, dass zumindest ein neues markantes Zwischentief ausgebildet wurde, welches Absicherungen unter 13.782 Punkten ermöglicht.

Natürlich läuft man hier Gefahr, ähnlich wie am Mittwoch im Zuge eines schnellen Auswaschs „unglücklich“ aus Positionen zu fliegen. Neueinstiege drängen sich weiter nicht auf, da die jüngste Konsolidierung zu kurz ausgefallen ist. Wer dennoch die Long-Seite spielen möchte, sollte eng absichern. Supports lassen sich neben dem alten Allzeithoch und dem Mittwochstief bei 13.726 und 13.545 Punkten nennen. Unter letzterer Marke könnte der Index auf 13.312 Punkte zurücksetzen.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.02.2021 – 15.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 – 15.04.2021 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

