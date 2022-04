NASDAQ 100 - Weitere Verkaufswelle droht

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.998,53 Pkt (Nasdaq)

Der Nasdaq startete gestern mit leichten Gewinnen in den Tag, fiel aber danach deutlich zurück. Im Ergebnis gab der Index 1,49 % oder 211,73 Punkte ab.

An der charttechnischen Situation hat sich dadurch nichts Wesentliches verändert. Der Index fiel am 11. April unter die Unterstützungszone zwischen 14.365 und 14.300 Punkte zurück. Damit knackte er auch einen Doppelboden auf, den er am 18. März 2022 vollendet hatte. Seitdem läuft er unterhalb der alten Unterstützungszone und oberhalb des log. 61,8 % Retracements der Aufwärtsbewegung ab 14. März 2022 seitwärts. Dieses Retracement liegt bei 13.836 Punkten.

Solange der Nasdaq 100 unterhalb der Zone zwischen 14.300 und 14.365 Punkten notiert, droht eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte zu Abgaben in Richtung des Jahrestiefs bei 13.020 Punkten führen. Ein Rückfall unter 13.836 Punkte wäre eine Art Startsignal für eine solche Verkaufswelle. Sollte der Index aber doch wieder über 14.365 Punkte zurückkehren, dann wäre eine Rally in Richtung 15.800 Punkte möglich.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)