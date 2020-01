Marketingmitteilung Wie an der Schnur gezogen Die aktuelle Rally im Nasdaq 100 ist so rasant und geradlinig, dass einem schwindelig wird. Übertreiben es die Käufer gerade? Das Jahr 2019 war im Nasdaq 100 zwar die ganze Zeit über unter bullischer Kontrolle, zeitweise aber ließen es diese relativ ruhig angehen. Vor allen Dingen über den Sommer gab es immer wieder auch Korrekturen und Konsolidierungen, in denen die Kurse zurückkamen.Den Aufwärtstrend konnte diese Phase aber nicht gefährden. Dabei darf man zum Jahresausklang 2019 auch ein Fazit ziehen. Hier reicht eine Zahl aus, um die aktuelle Lage bestens zu beschreiben. Die magische Zahl lautet 40 %, denn gerundet konnte der Index in diesem Jahr genau diesen Spitzengewinn verzeichnen. Daran hat auch die im Oktober gestartete und immer noch laufende Kaufwelle ihren Anteil. Allein hier verteuerte sich der Index um ca. 18 %, wobei es zwischenzeitlich kaum noch zu Korrekturen kam. Weiterlesen Hotline: 0800-2484366 (börsentäglich von 8 bis 18 Uhr)

