Nasdaq 100: Wie sind die Aussichten für Tech-Werte?

Gerade die Nasdaq hatte in den letzten Monaten sehr sensibel auf geldpolitische Äusserungen reagiert. Nun hat die Fed den Leitzins angehoben. Wie stark dürfte die Notenbank den geldpolitischen Kurs in diesem Jahr straffen? Christian Köker, HSBC Deutschland, erklärt in dieser Ausgabe der Anlage Idee, welche Faktoren die weitere Entwicklung beim Nasdaq 100 beeinflussen dürften und wie Anleger mit Zertifikaten auf die Tech-Werte setzen können.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DB2KFB5