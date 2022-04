Nasdaq-Bärenmarkt: 3 starke Wachstumsaktien, die zum Kauf einladen

Obwohl Bärenmärkte beängstigend sein können, sind sie historisch gesehen eine großartige Gelegenheit, um zu investieren.

Diese drei wachstumsstarken Aktien schreien geradezu danach, von klugen Anlegern gekauft zu werden.

In 2 Sätzen

Es waren ein paar harte Monate für Growth-Anleger. Seit der Nasdaq Composite Mitte November ein Allzeithoch in der Nähe von 16.000 Punkten erreicht hat, ist er um bis zu 22 % zurückgegangen. Das brachte den Index kurzzeitig in den Bereich eines Bärenmarktes.

Obwohl die Abwärtsbewegungen des im Allgemeinen volatileren Nasdaq Composite manchmal beängstigend sein können, sind sie auch eine ausgezeichnete Gelegenheit für einen Kauf. Da alle nennenswerten Rückgänge in den marktbreiten Indizes schließlich durch Erholungen wieder ausgeglichen werden, ist ein Bärenmarkt für geduldige Anleger oft eine große Chance.

Da der Nasdaq weit von seinen Höchstständen entfernt ist, bieten sich die folgenden drei Wachstumswerte als Kaufgelegenheiten an.

Der Unterkunftsriese Airbnb (WKN: A2QG35) sticht als Erstes ins Auge. Die Aktien des Unternehmens sind seit Mitte November um bis zu 39 % gefallen.

Was Airbnb zu einem schlauen Kauf macht, ist die Fähigkeit, sowohl die Hotel- als auch die allgemeine Reisebranche zu verändern.

Die meisten Menschen sind mit Airbnb vertraut. Ungefähr 4 Millionen Gastgeber weltweit stellen ihre Objekte auf der Plattform zur Verfügung, damit Gäste sie buchen und nutzen können. Diese Unterkünfte bieten in der Regel mehr Privatsphäre und sind günstiger als herkömmliche Hotelzimmer, vor allem in der Nähe von Großstädten. Aber 4 Millionen Gastgeber sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, dass es weltweit rund 1 Milliarde Haushalte gibt. Die Plattform von Airbnb befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium des Wachstums.

Ein Beispiel dafür ist das Buchungswachstum von Airbnb vor der Pandemie. In den drei Jahren zwischen Ende 2016 und Ende 2019 (kurz vor der Pandemie) stiegen die Gesamtbuchungen auf der Plattform um mehr als das Fünffache von 52 Millionen auf 272 Millionen. Im vergangenen Jahr überstiegen die Buchungen für Übernachtungen und Events 300 Millionen, und wir befinden uns immer noch in der Pandemie.

Darüber hinaus waren Langzeitaufenthalte in letzter Zeit das am schnellsten wachsende Segment auf Airbnb. Ein Langzeitaufenthalt ist definiert als 28 Tage oder länger. Das deutet darauf hin, dass mobile Arbeitnehmer (d. h. diejenigen, die nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind und nur zur Erledigung ihrer Aufgaben eine Internetverbindung benötigen) in den nächsten fünf Jahren der beständigste Wachstumstreiber des Unternehmens werden könnten.

Aber Airbnb will mehr als nur die schwerfällige Hotelbranche aufmischen. Das Segment „Experiences“ des Unternehmens hat sich mit lokalen Experten zusammengetan, um Reisende auf Abenteuer zu schicken. Die gesamte Reisebranche ist ein Markt mit einem Volumen von 8 Billionen US-Dollar. Airbnb will unbedingt noch mehr von diesem Kuchen abhaben.

Die Wall Street geht davon aus, dass sich der Jahresumsatz von Airbnb bis 2026 fast verdreifachen wird. Das Unternehmen ist bereits auf wiederkehrender Basis profitabel, sodass es alle Voraussetzungen für einen Kauf erfüllt.

Der Bärenmarkt an der Nasdaq hat auch das schnell wachsende Werbetechnologieunternehmen PubMatic (WKN: A2QJL6) zu einem echten Kauf gemacht. Vom Höchststand bis zum Tiefststand haben die Aktien von PubMatic in den letzten 13 Monaten bis zu 76 % ihres Wertes verloren.

Wie ich vor Kurzem erörtert habe, scheinen Skeptiker besorgt zu sein, ebenso wie über das Potenzial, dass Apples iOS-Änderungen zum Schutz der Privatsphäre den Werbekunden schaden könnten. Geduldige Anleger sollten sich davon jedoch nicht beirren lassen.

Die Kernthese für den Kauf von PubMatic-Aktien ist die Erwartung, dass sich die Werbegelder weiter hin zu digitalen Formaten wie Mobile, Video und Connected TV verlagern werden. PubMatic betreibt eine cloudbasierte programmatische Werbeplattform für Verlagsunternehmen und ist damit eine Sell-Side-Plattform (SSP). Vereinfacht ausgedrückt kümmern sich SSPs um die Optimierung der Anzeigenplatzierung für Display-Flächen.

Diese Plattform weist jedoch einige interessante Aspekte auf. Erstens wählt PubMatic nicht immer die Anzeige mit dem höchsten Preis aus, um den Platz seiner Kunden zu füllen. Vielmehr wählen die Algorithmen des maschinellen Lernens die für die Nutzer relevantesten Inhalte aus. Das macht die Werbetreibenden glücklich und sollte im Laufe der Zeit zu einer verbesserten Preissetzungsmacht für die Publisher führen.

Darüber hinaus hat PubMatic seine cloudbasierte Infrastruktur aufgebaut. Da PubMatic nicht auf Dritte angewiesen ist, hat die Innovation des Unternehmens zu skalierbarer Effizienz, höheren Margen und wiederkehrender Rentabilität geführt, obwohl sich das Unternehmen noch in der Anfangsphase seines Wachstums befindet.

Das Beste daran ist vielleicht, dass das Unternehmen die Wachstumsrate der Branche übertroffen hat. Während die weltweiten Ausgaben für digitale Werbung im Durchschnitt jährlich im niedrigen zweistelligen Bereich steigen, erzielte PubMatic 2021 eine organische Wachstumsrate von 49 %. Dieses Small-Cap-Adtech-Unternehmen ist in jeder Hinsicht ein Schnäppchen.

Ein dritter Wachstumswert, der sich während der Baisse an der Nasdaq als Kauftipp erwiesen hat, ist das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike Holdings (WKN: A2PK2R). Die Aktien des Unternehmens sind seit ihrem Höchststand Mitte November um fast 50 % gefallen.

Der größte Einwand von CrowdStrike-Skeptikern ist der Preis des Unternehmens. Da im Jahr 2022 möglicherweise mehr als ein halbes Dutzend Zinserhöhungen anstehen, ist die Besorgnis über die sinkende Bewertung des Unternehmens groß.

Diese Sorge sollte jedoch in den Hintergrund treten, da sich die Cybersicherheit in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer grundlegenden Notwendigkeit entwickelt hat. Ganz gleich, wie gut oder schlecht sich die US-Wirtschaft oder der Aktienmarkt entwickeln, Hacker und Roboter machen keine Pause. Daraus ergibt sich ein Grundbedarf an Cybersicherheitslösungen, der im Laufe der Zeit nur noch zunehmen wird, da Unternehmen immer mehr Daten in die Cloud verlagern.

Die cloudnative Falcon-Plattform von CrowdStrike hat sich als geradezu spektakulär erwiesen. Falcon stützt sich auf künstliche Intelligenz und überwacht täglich etwa 1 Billion Ereignisse. Die Plattform nutzt diese Ereignisse und ihren cloudnativen Ursprung, um potenzielle Bedrohungen für Endbenutzer schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Ausgehend von einer konstanten Bruttobindungsrate von rund 98 % ist es offensichtlich, dass die Kunden die Lösungen des Unternehmens schätzen.

Beeindruckend ist auch die Fähigkeit von CrowdStrike, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden dazu zu bewegen, mehr Geld auszugeben. Innerhalb von fünf Jahren ist die Gesamtzahl der Abonnenten von 450 auf 16.325 angestiegen. Das ist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 105 %!

Noch wichtiger ist jedoch, dass der Prozentsatz der Kunden, die mindestens vier Cloud-Modul-Abonnements erwerben, von 9 auf 69 % gestiegen ist. Da die bereinigte Bruttomarge für Abonnements bei fast 80 % liegt, dürften diese zahlreichen Zusatzkäufe von Bestandskunden den operativen Cashflow von CrowdStrike im Laufe der Zeit drastisch erhöhen.

Sean Williams besitzt Aktien von PubMatic. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Airbnb, Inc., Apple, CrowdStrike Holdings und PubMatic. Dieser Artikel erschien am 24.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Foto: Getty Images