NASDAQ100 - Das war ein bullisches Tagesreversal

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 15.614,43 Pkt (Nasdaq)

"Die Straffung der Geldpolitik wird wahrscheinlich schrittweise und in einem Tempo erfolgen, das Risikoanlagen bewältigen können sollten, und erfolgt in einem Umfeld einer starken zyklischen Erholung", so Kolanovic. Der Nasdaq100 war heute zunächst dynamisch durch den gelben EMA20 (auf Wochenbasis) in Höhe 15.676 Punkten nach unten durchgerutscht. Intraday startete dann aber eine Gegenbewegung, die bis zum US Handelsende anhielt. Damit steht der Index wieder direkt unterhalb des EMAs und kann diesen nun sogar zurückerorbern, wenn es morgen zu Anschlusskäufen kommen sollte. Bullische Wochenreversal beginnen statistisch eher selten gleich zu Wochenbeginn. Insofern bleibt die Lage "tricky".

Die Bedeutung des EMA20 ist enorm, seit April 2020 bewegt sich der Index auf diesem gleitenden Durchschnitt nach oben. Seitdem war er immer wieder Sprungbrett für einen weiteren Kursanstieg. Die Frage ist die, ob die US-Notenbank so wie von Kolanovic postuliert, tatsächlich die US-Geldpolitik strafft, ohne Risk-Assets unter Druck zu bringen. Gerade auch der Abverkauf der Kryptowährungen ist durchaus im Sinne der Federal Reserve. Zuletzt war zu lesen, dass die US-Technologiebranche zunehmend fähige Mitarbeiter an den Kryptosektor verliert. Das kann einfach nicht im Sinne der Notenbank sein.

Kolanovic hält allerdings kein Plädoyer für Risk-Assets! Er erwartet vielmehr u.a. ein Revival von Value Aktien.

Nasdaq-100

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)