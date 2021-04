NASDAQ100 - Das Who is Who meldet Quartalszahlen!

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.977,56 Pkt (NASDAQ)

Auch wenn ich mich wiederhole, aber diese Informationen sind wichtig.

Earnings dates sind Event Risks! Das heißt, dass es gerade bei Highbeta-Aktien, wie denen aus dem US-Technologiesektor, von einem Tag auf den anderen zu sehr starken Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung kommen kann. Bei positiven Zahlen, kommt es zu Kursausschlägen nach oben, bei negativen massiven Kursabschlägen. Dies gilt es als aktiver Anleger zu beachten. Das Risiko für laufenden Aktienpositionen aus dem Sektor steigt an solchen Tagen sehr stark. Wenn Sie mit zu großen Positionen im Markt stehen, könnte es sinnvoll sein, diese vorsichtshalber zu verkleinern. Für langfristig ausgerichtete Investoren ist dies nicht so relevant, weil sie Positionen konsequent langfristig halten und von vorneherein zwischengeschaltete starke Korrekturen einkalkulieren und mit der Position mitgehen.

Der Nasdaq100 notiert seit mehreren Handelstagen im Bereich seiner Barriere bei 13.900 Punkten. Der Ausgang der Quartalsberichte im Verlauf dieser Woche wird ebenso wie der US-Leitzinsentscheid am Mittwoch darüber entscheiden, ob wir hier eine relevante Korrektur nach unten sehen werden oder aber eine direkte Ausbruchbewegung nach oben. Wir stehen an einer Bifurkation!

Heute melden US-nachbörslich (also ab 22.00 Uhr) AMD, Microsoft und Alphabet Quartalszahlen, am Mittwoch melden Apple und Facebook US-nachbörslich, am Donnerstag Amazon und Twitter US-nachbörslich, um nur einige zu nennen.

