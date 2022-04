NASDAQ100 - Sie verteidigen bisher die 13.000!

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 13.509,26 Pkt (Nasdaq)

US-nachbörslich veröffentlichen Amazon, Apple, Intel, u.v.m. Quartalszahlen und Unternehmensausblicke. Risk Events sind das. Im Nasdaq100 verteidigen sie im bisherigen Wochenverlauf die unglaublich wichtige charttechnische Unterstützung bei 13.000 Punkten. Bisher hält das Auffangnetz.

Quartalszahlenpräsentationen sind Eventrisks. Eventrisks sondergleichen. Positive Überraschungen und die Aktienkurse stehen nachbörslich und morgen mit einem Schlag deutlich höher. S. Meta (Facebook) heute.

Negative Überraschungen und die Aktienkurse stehen nachbörslich und morgen mit einem Schlag deutlich tiefer. S. zuletzt Alphabet (Google) oder Netflix.

Nasdaq-100

NASDAQ100 - Wichtige Weichenstellung ab heute!

26.04.2022 - 00:00 Uhr

2010 bis 2020 bewegte sich der Nasdaq100 in einem klar definierten Aufwärtstrendkanal. 2020 ab März begann die US-Notenbank mit beispiellosen liquiditätsflutenden Maßnahmen das wirtschaftliche Geschehen gegen Unwägsamkeiten im Zusammenhang mit der Coronapandemie abzuschirmen. Das katapultierte den Index aus seinem Trendkanal oben heraus. Eine Übertreibung.

Die Abwärtskorrektur seit Jahresbeginn 2022 hat den Index zurück auf die ursprüngliche deckelnde Oberkante des Aufwärtstrendkanals geführt. Mehr nicht. Hier verläuft derzeit auch der grüne EMA100 auf Wochenbasis bei 13.344 Punkten.

Bei 13.000 Punkten liegt die Demarkationslinie.

Fällt die Marke, besteht die Gefahr, dass der Index in eine weitere Abwärtskorrektur nach unten wegrutscht. Gute Quartalszahlen und Unternehmensausblicke ab morgen könnten an der aktuellen Stelle für eine Stabilisierung sorgen.

Nasdaq-100

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)