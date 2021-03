NASDAQ100 - Was ist da eigentlich los ?! Das nervt.

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 12.812,09 Pkt (NASDAQ) DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.748,94 Pkt (XETRA)US 10Y Bond Yield - Kurs: 1,657 % (Bonds)

Das Index prallt im Verlauf dieser Woche an einer untergeordneten rot gestrichelt dargestellten Abwärtstrendlinie in Höhe 1.375 Punkten nach unten ab. Seit Mitte Februar dieses Jahres underperformt der Index technisch am US-Aktienmarkt. Unter 13.300 Punkten bewegt sich der Index in unsicherem Kursterrain.

Nasdaq-100

Indexverläufe seit Jahresbeginn 2021 im Vergleich. Grün dargestellt, ist der Verlauf des Nasdaq100. Seit Jahresbeginn steht der Index jetzt plus minus 0.

all-ytd2021

Hintergrund der Schwäche des US-Techsektors sind die steigenden US-Renditen. Hier die Renditen der 10jährigen US-Staatsanleihen. Es macht Sinn, die Renditen im Blick zu behalten. Solange sie steigen, wirken sie auf den Technologiesektor hemmend.

US-Renditen (10year)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)