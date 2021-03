NASDAQ100 - Weiter mit relativer Schwäche

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 12.299,08 Pkt (NASDAQ)Rückblick:

Der Nasdaq100 Index zeigt weiter relative Schwäche im Vergleich zu S&P500 und Dow Jones: Während der Dow auf ein neues Allzeithoch kletterte schaffte es der High-Tech Index nicht, die vorherige Konsolidierungszone oberhalb von 12.770 Punkten zurückzuerobern.

Ausblick:

Das Freitagstief wurde gestern nicht unterboten, sollte dies in den kommenden Tagen geschehen, würden neue Verkaufssignale generiert werden. Entspannung für die Bullen gibt es hier erst wieder oberhalb von 12.800 Punkten, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

Nasdaq100 Chartanalyse (4H-Chart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)