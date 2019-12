Nasdaq100-Wert erreicht Kurszielbereich auf der Oberseite

Fox Corp. - WKN: A2PF3T - ISIN: US35137L2043 - Kurs: 35,950 € (NASDAQ)

Das Fazit der jüngsten Analyse zu den im Nasdaq-100 gelisteten Anteilscheinen des Medienkonzerns ("FOX CORP. - Kurzfristige Bodenbildung") lautete wie folgt: "Ein Blick auf den Tageschart der Aktie zeigt eine abgeschlossene inverse Schulter Kopf Schulter Umkehrformation. Mit dem dynamischen Anstieg über die Nackenlinie dieser Formation wurde eine kurzfristige Bodenbildung abgeschlossen. Solange die Aktie nun nicht wieder unter 32 USD abrutscht, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nordwärts in den Bereich 36 bis 37 USD."

SKS-Formation bringt avisierte Erholung

Nach der Betrachtung gab es zunächst den skizzierten kleineren Rücksetzer Richtung 33 USD-Marke. Ausgehend von diesem Level zog die Aktie dann in den vergangenen Wochen stetig an und kletterte in den Kursziel Bereich auf der Oberseite bei 36,00 bis 37,00.

Aktuell versucht sich der Wert oberhalb des EMA200 im Tageschart zu stabilisieren. Gelingt dies, wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei in den Bereich 38,00 bis 39,00 USD. Das Minimalziel aus der Schulter Kopf Schulter Umkehrformation wurde allerdings bereits abgearbeitet, dementsprechend kann ausgehend vom aktuell Level wo auch ein erneuter Rücksetzer in den unteren 30er Bereich nicht ausgeschlossen werden.

Fox Corp. Aktie Chartanalyse (Tageschart)

