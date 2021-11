Nathan Jones, CEO von Xlear Inc., Erklärung als Reaktion auf eine Klage des Justizministeriums im Namen der Vereinigten Staaten, in der behauptet wird, dass bestimmte Aussagen von Xlear gegen das FTC-Gesetz und das Verbraucherschutzgesetz verstoßen haben

Heute veröffentlichte Nathan Jones, CEO von Xlear, Inc., diese Erklärung als Reaktion auf eine Klage des Justizministeriums im Namen der Vereinigten Staaten, in der behauptet wird, dass bestimmte Aussagen von Xlear gegen den Federal Trade Commission Act und den Consumer Protection Act verstoßen:

Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Regierung auf der Website der National Institutes of Health die Ergebnisse einer klinischen Studie, die von Forschern des Larkin Community Hospital in Florida durchgeführt wurde. Die klinische Studie von Larkin ergab, dass Menschen, die bereits an COVID-19 erkrankt waren, die Xlear-Nasenspray – und nur Xlear-Nasenspray – verwendeten, die Krankheit beseitigten und in der Hälfte der Zeit des durchschnittlichen COVID-19-Falls negativ getestet wurden. Keiner der Patienten entwickelte schwere Fälle, keiner musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt verklagt die Regierung Xlear, indem sie unter anderem behauptet, dass wir die Leute irgendwie irreführen und falsche Behauptungen aufstellen, wenn Xlear den Leuten von wissenschaftlichen Studien erzählt, sogar von solchen, die von der NIH neu veröffentlicht wurden. Das ist unsinnig.

Noch beunruhigender ist, dass sich die Regierung trotz der Ergebnisse der Larkin-Studie und trotz der Ergebnisse einer von der Regierung finanzierten zufälligen klinischen Studie, die an der Vanderbilt University durchgeführt wurde, und trotz der Ergebnisse einer weiteren zufälligen klinischen Studie in Georgia weigert, dem amerikanischen Volk zu sagen, dass das Waschen der Nase das Risiko eines schweren COVID-19-Falls, der zu einem Krankenhausaufenthalt und zum Tod führen könnte, erheblich verringern kann.

Gleichzeitig stellen eine wachsende Zahl von In-vitro-Studien fest, dass Xlear und seine Komponenten wie folgt sind: antiviral (blockiert die Adhäsion – Infektion – durch COVID-19); viruzid (tötet und/oder deaktiviert das COVID-19-Virus); und antibakteriell (hilft zur Vorbeugung von Lungenentzündung, einer führenden Co-Morbidität von COVID-19). Dies ist echte Wissenschaft – durchgeführt und veröffentlicht von unabhängigen medizinischen Experten. Wir glauben so fest an die Wissenschaft, dass wir hier Links zu diesen Studien bereitstellen. Die Leute sollten sie selbst lesen.

Im scharfen Gegensatz zu dem Versuch, die amerikanische Öffentlichkeit zu schützen, tut die Regierung alles in ihrer Macht Stehende, um Xlear davon abzuhalten, der Öffentlichkeit einfach von der Wissenschaft zu erzählen. Es ist zutiefst ironisch, dass die Regierung, die jetzt aus politischen Gründen die Wissenschaft ständig ignoriert, vorschlägt, diese Maßnahmen gegen Xlear zu ergreifen, um die Menschen irgendwie zu schützen. Wovor schützt die Regierung die Amerikaner? Vor den Fakten. Vor der Wissenschaft. Vor ihrem Recht zu wissen.

Ungeachtet der Versäumnisse der Regierung beim Schutz der Amerikaner vor COVID-19 versucht die Regierung, Xlear dafür verantwortlich zu machen, ein kleines Unternehmen, das versucht, den Amerikanern zu erklären, dass es andere Dinge gibt, die Sie tun können, um Ihnen, Ihren Freunden und Ihrer Familie einen zusätzlichen Schutz vor COVID-19 zu bieten. Lassen Sie sich impfen, tragen Sie eine Maske, praktizieren Sie räumliche Distanz, verwenden Sie den gesunden Menschenverstand, waschen Sie Ihre Hände – und waschen Sie Ihre Nase.

Die Regierung fordert die Menschen auf, sich die Hände zu waschen; COVID-19 ist jedoch eine Erkrankung der oberen Atemwege. Die meisten COVID-19-Infektionen beginnen in der Nase. Es ist sinnvoll, sich die Nase zu waschen. Menschen verwenden seit Jahrtausenden Nasenspülungen zur Bekämpfung von Atemwegserkrankungen.

Xlear weist die Vorwürfe der Regierung zurück. Wir werden uns energisch gegen den Fall der Regierung verteidigen und dabei die Wissenschaft gegen Politik, Bevormundung und Dogmatik verteidigen.

