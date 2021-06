National Arena Bukarest schließt zügige Ergänzung der LED-Stadionbeleuchtung für die UEFA EURO 2020 ab

In Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 wurde die National Arena Bukarest mit einem hochmodernen LED-Beleuchtungssystem ausgestattet – ein Projekt, das in nur zwei Monaten entworfen, ausgeliefert und installiert wurde.

National Arena Bucharest Completes Fast-Paced Addition of LED Stadium Lighting for UEFA EURO 2020 (Photo: Business Wire)

Die neue LED-Beleuchtung wurde installiert, um die bestehenden Halogen-Metalldampflampen des Stadions zu ergänzen, damit die von der UEFA für das globale Ereignis festgelegten Fernsehübertragungsstandards erfüllen werden können. Die neue Beleuchtung wurde von Musco unter Verwendung seines Total Light Control – TLC for LED™-Systems entworfen und konstruiert.

„Wir sind uns jetzt sicher, dass wir eine spektakuläre EURO haben werden“, sagte Florin Sari, Leader Local Organizing Structure EURO 2020 Bukarest. „Der Gewinn wird ein Stadion sein, das von nun an auch jede Art von Spitzenwettbewerb austragen kann.“

Ebenso beeindruckend wie die Technik der neuen Anlage ist die Schnelligkeit und Effizienz, mit der das Projekt abgewickelt wurde. Nachdem der rumänische Fußballverband am 17. März den Kauf bestätigt hatte, wurde sofort mit der Konstruktion und Montage begonnen und das System am 9. April aus den USA geliefert. Die Installation des Systems war weniger als vier Wochen später abgeschlossen und die Beleuchtung war am 15. Mai einsatzbereit.

„Von den speziellen Bauaspekten dieses Projekts bis hin zum beschleunigten Zeitplan gab es viele Herausforderungen zu meistern“, sagte Jeff Rogers, Präsident von Musco. „Der National Arena Bukarest und ihrem Team gebührt viel Anerkennung. Das war eine echte Partnerschaft, die Zusammenarbeit mit ihnen war hervorragend, und wir freuen uns alle darauf, dass das Stadion in diesem Sommer und in Zukunft die weltweite Bühne erobern wird.“

Das neue TLC für LED-System verfügt über dieselbe Technologie, die in mehr als 15 Stadien der englischen Premier League sowie in anderen bekannten europäischen Stadien wie San Siro, Veltins Arena und Stade Louis II installiert wurde.

Über Musco Lighting

Musco spezialisiert sich seit 1976 auf die Planung und den Bau von Sport- und Großflächenbeleuchtungen, mit Innovationen in den Bereichen Lichtqualität, Blendungsreduzierung und Lichtsteuerung, und geht damit auf die Bedürfnisse von Anlageneignern, -nutzern, -nachbarn und die des Nachthimmels ein. Die TLC for LED™-Systemtechnologie von Musco liefert ein Maß an Lichtsteuerung und Gleichmäßigkeit, das seinesgleichen sucht, und ist die erste Wahl für die Beleuchtung von Gemeindesportplätzen, College- und Profistadien und -arenen, internationalen Rennstrecken und globalen Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele. Musco unterstützt seine LED-Lösungen mit einer Langzeitgarantie für Ersatzteile und Arbeitslohn und vermeidet so für seine Kunden Wartungsprobleme und -kosten.

