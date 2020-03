National Fuel Gas kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,435 US-Dollar aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2020 (Record date: 31. März 2020).

Seit 118 Jahren wird bereits ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,74 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 37,78 US-Dollar (Stand: 11. März 2020) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,61 Prozent. National Fuel Gas ist 1902 in Williamsburg, New York City gegründet worden. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Gasgewinnung, Gas- und Öltransport sowie Lagerung spezialisiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 444,19 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 490,25 Mio. US-Dollar), wie am 30. Januar berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,82 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 3,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de